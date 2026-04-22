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蘋果（Apple）近日宣布，現任執行長庫克（Tim Cook）將於9月1日正式交棒，由硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）接任，成為新領導人。特納斯是誰？蘋果最強分析師郭明錤表示，他將蘋果處理器改為自家Apple Silicon，也就是把英特爾晶片換成採用自家晶片，進行大「換腦」，正好讓蘋果邁向AI新時代。蘋果公司近日公布最新人事案，現任執行長庫克將於今年9月卸任，職務將由已在蘋果服務25年的硬體工程資深副總裁特納斯接任，此案已獲董事會一致批准。對此，郭明錤在社群平台X上發文指出，特納斯近年來最經典的一役，就是讓 Mac從x86的英特爾晶片，順利轉成ARM架構的自家晶片（Apple Silicon）。能一次到位整合軟硬體與開發者生態並取得商業成功，需要非常高效的執行力與跨部門協調。如果沒有這一役，就不會有現在MacBook Neo的成功與AI裝置蓄勢待發的潛在優勢。他進一步指出，Mac處理器改採自家的晶片，可以說是系統／平台級的轉換，等同於一場「換腦手術」。在蘋果內部，沒有人比特納斯更有這種等級的轉換之管理經驗，而這正好是蘋果邁向裝置端AI新時代所需。郭明錤認為，iPhone是主導蘋果過去近20年硬體發展的核心事業，但新任 CEO並非出身自iPhone體系，代表董事會評估CEO的標準是更多元的，而不只是看誰有最顯著的戰功。他說，原本絕大部分亞洲供應鏈都認為蘋果下一任CEO會是Jeff Williams，直到他退休後才改變想法。而蘋果接下來的新動向會如何發展，郭明錤表示，過去庫克為蘋果打造了非常高效的供應鏈管理機制。特納斯成為新CEO後，除了延續這套管理機制，應該也會開始加深與供應商技術層面的合作，為下一個產品世代的創新做準備。他也強調，庫克是少數能同時與美國、中國政府維持良好溝通的科技領袖，未來蘋果在地緣政治上的操作，可見未來可能還是需要仰賴他。接下來如果特納斯出訪亞洲，郭明錤指出，可以觀察兩個重點：一是與中國政府的會面細節，二是與哪些亞洲供應商碰面。此外，他提到，蘋果最大代工廠鴻海，4月1日宣布由負責iPhone事業的蔣集恒出任新任輪值CEO。在AI當道的此時，他認為，這樣的人事安排並非巧合，也有助於在蘋果新舊CEO交替時，持續維持甚至強化雙方的合作關係。