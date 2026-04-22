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蘇心甯分手後首現身 走出情傷喊：都過去了

▲被問到前男友劈腿細節？蘇心甯回說：「都過去了。」2人目前也已經斷聯。（圖／記者嚴俊強攝影）

蘇心甯衰事連連 感染蜂窩性組織炎住院2天

蘇心甯狠甩渣男 親吐擇偶條件不排斥二婚

「國光女神」蘇心甯（LaLa）日前證實與男友Tommy Chen分手，坦言這段時間所承受的精神壓迫與多重背叛，讓她身心狀態面臨很大的打擊，因此尋求醫師協助。今（22）日她出席代言活動，看似瘦了不少，不過受訪時表示已走出情傷，被問到前男友劈腿細節，蘇心甯不願多談，表示「都過去了」。此外，衰事連連的她，透露日前眼睛因感染結膜炎、針眼併發蜂窩性組織炎，更因此住院2天。蘇心甯前男友Tommy Chen先前在IG發出長文向她道歉，坦承在交往期間跟其他女生有不當聊天對話和互動，雙方結束7個月戀情。蘇心甯今出席活動，記者發現整個人消瘦不少，近160公分的她，目前體重44公斤，鬆口現在已經走出情傷，但因為對這段感情付出很多，親友也都知道男方，覺得需要有結束的點，才會將事情公開。被問到前男友劈腿細節？蘇心甯則回說：「都過去了。」2人目前也已經斷聯。蘇心甯前陣子衰事連連，因眼睛結膜炎、針眼併發蜂窩性組織炎住院2天，但現在已經都康復了。此外，先前傳出她分手後身心崩潰求助醫生，對此蘇心甯坦言一直有尋求心理醫師協助，不管是不是感情，還包括原生家庭的問題。提到感情現況，蘇心甯表示目前沒有追求者，她認為可能是性格問題，平時除了工作以外，喜歡在家追劇，再加上年齡問題條件要求比較高，所以現階段並不急著找對象。被問到擇偶條件？蘇心甯說：「最重要的是三觀契合，男生要有責任感跟孝順，工作能力跟我差不多，因為我蠻會賺錢，希望對方也有拚勁、不能太懶散。」過去曾有過一段婚姻的她，鬆口不排斥再婚，如果下一段感情能走到婚姻也ok。蘇心甯經常上節目分享感情經歷，是否會覺得自己常遇到渣男？蘇心甯回答：「不會！節目很常發我聊渣男，但不會聊好男人。」表示也曾遇過好的對象，只是最後無緣走到最後。