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▲史馬特（Marcus Smart）以強悍防守與持球組織撐起湖人體系，多次成功限制杜蘭特（Kevin Durant），成為改變比賽節奏的關鍵防守核心。（圖／美聯社／達志影像）

▲肯納德（Luke Kennard）外線火力全開並兼任第二持球點，攻守兩端全面發揮，幫助湖人在系列賽前兩戰徹底壓制休士頓火箭。（圖／美聯社／達志影像）

「湖人對火箭」七戰四勝系列賽G2以101：94再勝火箭，系列賽取得2：0領先，全世界都看走眼。湖人在沒有Luka Doncic和Austin Reaves兩名核心後衛情況下，靠著41歲老頭LeBron James領先，三名角色球員Luke Kennard、Marcus Smart、八村壘都打出水準以上驚奇表現，成為老頭最重要三個支撐，加上湖人教練JJ Redick戰略執行和用人奏效，成功顛覆系列賽情勢。即使系列賽G3、G4移師火箭主場，但湖人已經打亂火箭節奏，尤其是火箭教練Ime Udoka在攻防兩端和用人輪換幾乎束手無策，火箭進攻只能靠第一得分手Kevin Durant和中鋒Alperen Sengun兩人單打支撐，變不出更多花樣，團隊合作艱澀，同時受困湖人策略性包夾壓迫。嚴格來說，JJ Redick的防守戰略和針對性，有效包夾火箭持球點、時機精準、位置恰到好處，幾乎讓火箭陷入今年球季最大困境。火箭除了Kevin Durant、Alperen Sengun，其他球員大多只能在外圍等球或空手接應，火箭第三持球點Reed Sheppard完全消失，毫無改變比賽作用和能力，Ime Udoka幾乎用廢了Reed Sheppard，非常可惜。單調進攻和打法，湖人又能屢屢投進關鍵三分和空檔球，系列賽前兩戰可以說完全在JJ Redick掌控之下。冥冥中，籃球之神悄悄降臨洛城，化身幾個湖人贏球關鍵人物。第一個就是41歲老頭LeBron James。老頭G2砍進28分、8籃板、7助攻，他就是懂得如何帶領球隊贏球，知道如何組織隊友、幫助團隊，把自己領袖魅力和領導風格，跟隊友完美融入，配合教練各種戰略指示和戰術方向，精準的把湖人帶上另一個高度。連續兩場比賽老頭都打出主宰力和帶隊能力，老頭表現令全世界眼界再開，瞠目結舌。第二個是防守工兵Marcus Smart。很少看到這麼有存在感的防守工兵，Marcus Smart不只是所有防守、對位、侵略性都讓湖人打出不一樣球風，他在場上就是另外一個LeBron James，湖人靠著老頭持球和Smart持球，打出JJ Redick想要的比賽風格和方向，堅壁清野、防守至上、創造空間、找到空位隊友，更重要的他能鎖住對位球員，改變比賽節奏。第三個是射手Luke Kennard。除了精準三分球和投籃，沒人知道Luke Kennard也能打好第二持球點和控球，也甚至可以成為球隊防守工兵和進攻終結點。即使進入短兵相接季後賽，Luke Kennard仍是值得信賴的射手和持球點，Luke的持球、投籃、防守、球商、融合性，都叫人刮目相看。G2符合我G1賽後分析預測和走勢，湖人如果拿下這個系列賽，也不會是太大意外。