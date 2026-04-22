蘋果執行長庫克將於2026年9月1日卸下CEO職務，轉任Apple董事會執行主席，由硬體工程資深副總裁約翰·特納斯John Ternus接棒。外界揣測庫克是因健康因素所以交棒，根據外媒指出，庫克已經親自否認。此外，特納斯也在內部談話中提到AI與未來產品路線圖，外界推測，蘋果下一波新品布局恐怕不只iPhone 18，還可能延伸到AirPods、智慧家庭裝置與新版Siri生態。
根據外媒報導，在接班消息對外公布後，特納斯隨即向內部員工發表談話，形容自己對接任執行長角色感到非常興奮，並強調蘋果擁有令人驚豔的未來產品路線圖。相關報導也指出，特納斯特別提及AI潛力，認為人工智慧將替Apple產品與服務開啟更多可能性，這番說法也被外界視為Apple未來產品方向的重要訊號。
不只iPhone 18，外媒點名AI版AirPods
雖然Apple目前尚未正式公布具體新品名單，但外媒已經開始盤點，哪些產品可能成為「特納斯時代」率先登場的代表作。9to5Mac指出，除了iPhone 18系列外，Apple今年後續還有多項新品傳聞，包括新一代AirPods Pro、Apple TV 4K、HomePod mini更新版，以及首款智慧家庭顯示器產品。
下一代AirPods Pro傳加鏡頭
在眾多傳聞產品之中，下一代AirPods Pro尤其受到關注。9to5Mac指出，Apple傳出正在測試搭載IR相機的AirPods Pro新版本，外界推測這項設計可能是為了進一步強化AI應用，讓耳機能結合環境辨識、裝置互動，甚至延伸更多與Apple Intelligence相關的功能。若消息屬實，這也意味Apple未來的AI布局，不再只侷限於手機，而是會擴大到穿戴裝置。
智慧家庭也是重點
除了耳機產品，智慧家庭同樣被外界視為Apple下一波AI硬體布局重心。Apple可能在今年推出首款智慧家居螢幕產品，並同步更新Apple TV 4K與HomePod mini。若再搭配未來升級版Siri與Apple Intelligence整合，Apple有機會把AI從iPhone延伸到客廳、臥室與整體居家場景，進一步強化自家生態系。
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根據外媒報導，在接班消息對外公布後，特納斯隨即向內部員工發表談話，形容自己對接任執行長角色感到非常興奮，並強調蘋果擁有令人驚豔的未來產品路線圖。相關報導也指出，特納斯特別提及AI潛力，認為人工智慧將替Apple產品與服務開啟更多可能性，這番說法也被外界視為Apple未來產品方向的重要訊號。
不只iPhone 18，外媒點名AI版AirPods
雖然Apple目前尚未正式公布具體新品名單，但外媒已經開始盤點，哪些產品可能成為「特納斯時代」率先登場的代表作。9to5Mac指出，除了iPhone 18系列外，Apple今年後續還有多項新品傳聞，包括新一代AirPods Pro、Apple TV 4K、HomePod mini更新版，以及首款智慧家庭顯示器產品。
下一代AirPods Pro傳加鏡頭
在眾多傳聞產品之中，下一代AirPods Pro尤其受到關注。9to5Mac指出，Apple傳出正在測試搭載IR相機的AirPods Pro新版本，外界推測這項設計可能是為了進一步強化AI應用，讓耳機能結合環境辨識、裝置互動，甚至延伸更多與Apple Intelligence相關的功能。若消息屬實，這也意味Apple未來的AI布局，不再只侷限於手機，而是會擴大到穿戴裝置。
智慧家庭也是重點
除了耳機產品，智慧家庭同樣被外界視為Apple下一波AI硬體布局重心。Apple可能在今年推出首款智慧家居螢幕產品，並同步更新Apple TV 4K與HomePod mini。若再搭配未來升級版Siri與Apple Intelligence整合，Apple有機會把AI從iPhone延伸到客廳、臥室與整體居家場景，進一步強化自家生態系。