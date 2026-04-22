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台中一名45歲林姓女子因財產糾紛遷怒對造律師，多次暴力襲擊、恐嚇並掌摑台中律師公會理事長吳中和。台中地院昨日（21）針對其攻擊兩名女律師案，依傷害、恐嚇等罪各判1年2月、1年；今天針對掌摑理事長新案再度開庭，林女今日出庭不僅為直接承認犯行，更指控相關人勾結詐騙集團，甚至當庭咆哮「他X的」、「偷資料給媒體」，隨即遭法警制止。吳中和理事長強調，林女開庭反應依舊偏激、毫無悔意，期盼法院加重制裁，遏止其法庭暴力行為。回顧整起案件，45歲林女因為姊弟財產糾紛，被弟弟告告上法院，怎料，她竟將怒火轉向對方律師，不只多次在開庭期間對對方的兩名女律師言語羞辱，更曾伏擊律師至小巷內動手拉扯頭髮與手臂，並揮灑不明液體，甚至當庭嗆聲殺死對方，遭檢方依傷害、強制、恐嚇、誹謗及違反法院組織法等6項罪名提起公訴，並建請法院從重量刑。誇張的是，今年3月17日林女前往台中地院出庭時，見到台中律師公會理事長吳中和率領多位律師到場聲援，林女竟情緒失控衝上前，在大庭廣眾下狠甩吳中和耳光，並咆哮要求交出記者名單。事發隔日，林女變本加厲，在臉書揚言要殺害吳中和及對造律師，台中地檢署隨即於3月20日傳喚她到案，認定其具有反覆實施傷害與恐嚇之虞，檢方訊問後當庭逮捕，並聲請羈押禁見獲准，依傷害、公然侮辱、誹謗、恐嚇、違反維持法庭秩序命令等5罪將她起訴，昨日中院針對林女攻擊2名女律師一案，依傷害罪判處1年2月、恐嚇危害安全1年。關於掌摑律師公會理事長的暴力新案，台中地院也於今日開庭，林女並未直接坦承犯罪並反控相關人勾結詐騙集團。對此，侯秘書長駁斥林女說法純屬想像，且罰金刑已無法遏止其偏激行為，建請法院重判。林女聽聞後情緒失控，當庭飆罵「他X的」、「偷資料給媒體」，隨即遭制止並被控公然侮辱。吳理事長強調與林女並無利害關係卻遭無差別攻擊，因其毫無悔意，建請從重量刑以示懲戒。