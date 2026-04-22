我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(22)日進行交通地政業務質詢，市議員陳俞融、陳淑華、陳雅惠、張芬郁、謝家宜進行聯合質詢，針對台中市青少年騎乘「慢車」（含自行車、微型電動二輪車、電輔車）事故頻傳表達強烈憂慮。陳俞融指出，13至17歲青少年慢車事故件數連年攀升，增幅高達57%，其中微電車事故更是暴增1.6倍，要求市府必須從源頭稽查改裝，並改善校園周邊工程。陳俞融揭露市府統計數據，台中市13至17歲青少年慢車事故，從112年的969件、1115人受傷，一路攀升至114年的1,524件、1,668人受傷，三年內件數成長57%。陳俞融直言，更令人心驚的是，俗稱電動自行車的「微型電動二輪車」已成為新交通黑洞。未成年騎乘微電車的傷亡事故（A2類），從112年的158件暴增至114年的413件，增幅竟達「161%」。微電車因免駕照、取得易，成為學生族代步首選，但在法規宣導不足與騎乘觀念薄弱下，已淪為道路上的不定時炸彈。針對違規改裝與管理，陳俞融火力全開，批評市府作為消極。她指出，114年1月至115年1月間，微電車違規載人達369件，未成年就佔了超過一成。然而，市府在113至114年間竟未辦理改裝專案聯合稽查，僅由一般警察取締。陳俞融痛批，台中市幅員廣大，今年交通局三場聯合稽查竟只查核了7家業者。市府規劃未來「每半年辦理一次」訪查，對於打擊改裝鏈毫無威懾力，簡直是「聯合做秀」，要求改為每月至少一次不定期突擊檢查。交通局長葉昭甫表示，針對微電車的使用，校園道安宣導持續加強中。稽查對象以業者為主，未來若事故地點集中，將針對熱點處理，並在人本交通改善計畫中納入自行車安全。對於加強改裝車稽查，葉昭甫說，「沒有問題」。