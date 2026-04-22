美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊今（21）日以1：3不敵舊金山巨人隊，王牌投手山本由伸先發7局失3分吞下本季第2敗，團隊戰績也被聖地牙哥教士隊追平，並列西區第1。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後指出，打線無法將攻勢轉化為分數，對比賽影響很大，至於戰績遭教士隊追平，羅伯斯直言不在意，「首要任務是專注於我們自己該做的事。只要能做到這一點，結果自然會隨之而來。」
道奇隊1：3不敵巨人隊 羅伯斯：「打線無法將攻勢轉換成分數」
道奇隊此役遭到巨人隊先發投手魯普（Landen Roupp）以及巨人隊牛棚的壓制，打線全場僅擊出3支安打，表現十分低迷，即便先發投手山本由伸繳出7局失3分的好投也無濟於事，最終以1：3不敵巨人隊，吞下本季第7敗。
據《Sponichi》報導，道奇隊總教練羅伯斯賽後針對打線表示，「我認為對方先發投手魯普開局表現得非常好，讓我們很難確實揮棒。」不過，道奇隊在4局上有機會追平戰局，當時巨人隊單局出現4次保送，免費送給道奇隊1分，但一出局滿壘的情況下，寇爾（Alex Call）擊出三壘方向形成雙殺打，攻勢瞬間瓦解，「我們曾有幾次施加壓力的機會。對方靠著雙殺化解危機，那對我們影響很大。」
羅伯斯進一步指出，雖然魯普因為控球出現問題，只投5局就退場，但打線無法順利突破牛棚，未能將攻勢轉化為分數。
道奇隊戰績遭到教士隊追平 羅伯斯：「我並不太在意其他隊」
道奇隊此役吞敗，加上教士隊險勝洛磯隊，雙方皆為16勝7敗，並列國聯西區第1，對此，羅伯斯表示，「老實說，我並不太在意其他球隊。」羅伯斯直言，「首要任務是專注於我們自己該做的事。只要能做到這一點，結果自然會隨之而來。」
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道奇隊此役遭到巨人隊先發投手魯普（Landen Roupp）以及巨人隊牛棚的壓制，打線全場僅擊出3支安打，表現十分低迷，即便先發投手山本由伸繳出7局失3分的好投也無濟於事，最終以1：3不敵巨人隊，吞下本季第7敗。
據《Sponichi》報導，道奇隊總教練羅伯斯賽後針對打線表示，「我認為對方先發投手魯普開局表現得非常好，讓我們很難確實揮棒。」不過，道奇隊在4局上有機會追平戰局，當時巨人隊單局出現4次保送，免費送給道奇隊1分，但一出局滿壘的情況下，寇爾（Alex Call）擊出三壘方向形成雙殺打，攻勢瞬間瓦解，「我們曾有幾次施加壓力的機會。對方靠著雙殺化解危機，那對我們影響很大。」
羅伯斯進一步指出，雖然魯普因為控球出現問題，只投5局就退場，但打線無法順利突破牛棚，未能將攻勢轉化為分數。
道奇隊戰績遭到教士隊追平 羅伯斯：「我並不太在意其他隊」
道奇隊此役吞敗，加上教士隊險勝洛磯隊，雙方皆為16勝7敗，並列國聯西區第1，對此，羅伯斯表示，「老實說，我並不太在意其他球隊。」羅伯斯直言，「首要任務是專注於我們自己該做的事。只要能做到這一點，結果自然會隨之而來。」