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總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國打壓行經航線3國，無端取消了專機飛航許可，導致行程臨時喊卡。對此民眾黨昨日第一時間譴責中共行徑。對此資深媒體人黃暐瀚表示，民眾黨第一時間出面對中國表達嚴正抗議與譴責，堅定捍衛國家主權與台灣外交空間，這就是心目中，在野黨該有的樣子，「謝謝民眾黨的發聲，相信多數台灣選民，都會看在眼裡」。黃暐瀚說，說了好多年的「對內競爭、對外團結」，總有網友不理解，選舉競爭生嫌隙，朝野如何團結？其實成熟的民主社會，就是選舉時盡量競爭，對外時團結一致，在國家權益的共同前提下，尊重民意，有序輪替。黃暐瀚表示，總統賴清德出訪友邦受挫一事，民眾黨第一時間出面對中國表達嚴正抗議與譴責，堅定捍衛國家主權與台灣外交空間，「這，就是我心目中，在野黨該有的樣子」。最後黃暐瀚說，謝謝民眾黨的發聲，相信多數台灣選民，都會看在眼裡，「中華民國加油！台灣加油！中華民國台灣，加油！」