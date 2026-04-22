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▲全家霜淇淋第二件6元，相當於近6折開喝。（圖／全家提供） ▲全家五樣五好康，4月24日～4月28日。（圖／全家提供） 7-11五六日霜淇淋第二件半價



7-11霜淇淋門市同步推出優惠活動！即起至5月12日止，每週五、六、日凡持uniopen聯名卡、icash2.0或使用icash Pay結帳，即可享霜淇淋第二件半價。



此外，活動期間內購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋或雪淋霜霜淇淋，還能參加集點活動。集滿4點加169元，即可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨）；集滿5點可免費兌換，或集滿2點加29元，兌換「思樂冰特大杯任一口味」、「雪淋霜任一口味」或「酷聖霜任一口味」任選1件。



▲7-11霜淇淋每週五六日憑uniopen 聯名卡、icash2.0、icash Pay 支付享第二件半價。（圖／7-11提供）

全家本週霜淇淋優惠來了，自4月24日起至4月28日，門市霜淇淋第二支6元，相當於近半價開吃，還有多款零食、泡麵、冰品都有買一送一優惠，像是韓國農心辛拉麵買一送一，平均只要25元，紅茶焦糖奶蓋雪糕買一送一，平均只要18元。全家自4月24日起至28日前，門市購買霜淇淋兩支55元，也就是說第二支只要6元，且門市還有五日五好康優惠開跑，包括紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、草莓起司威化餅、特趣夾心巧克力鹹焦糖、FMC天然水1000ml、舒味斯萊姆口味汽水買一送一。門市4月28日前一次購買3件冰品，還可參加「冰友總凍員」抽抽樂活動，。獎項包含最大獎0元，還有任3件6折、任3件7折、任3件8折