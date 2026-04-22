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瑞士一對情侶在海拔2681公尺的福爾峰（Faulhorn）完成登頂後，脫下裝備在露臺「忘情激戰」，但尷尬的是，全程都被氣象監控鏡頭拍下來，引發網友熱議。據外媒20 minutes、巴黎人報報導，這起事件發生在本月8日下午約3時30分，一對情侶在伯恩高地登頂後，抵達格林德瓦（Grindelwald）上方的福爾峰飯店，該飯店預計在6月20日融雪以前持續休業。當時飯店露台空無一人，這對情侶獨享積雪覆蓋山脈及布里恩茨湖的美景，情不自禁就脫下登山裝備，在露台上發生性行為「忘情激戰」，大約進行10分鐘後，就若無其事的穿好裝備下山。但尷尬的是，飯店屋頂上裝有一台「氣象君」氣象監控鏡頭，由業者管理並即時直播，有網友剛好點進去查看雪況，意外目睹激戰全程，他也笑說，「我一開始先笑出來，後來才想到，那上面應該很冷吧！」負責管理氣象監控鏡頭的業者Roundshot表示，該系統有自動馬賽克的機制，會即時模糊畫面中出現的人，因此這對情侶的身份並不會被曝光，相關片段也已經被管理員刪除。業者坦言，這種大尺度的激戰畫面很少見，但偶爾也會拍到遊客對著攝影機惡作劇。