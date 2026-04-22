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洛杉磯道奇隊今（22）日作客舊金山巨人的比賽中，上演了一幕令人心驚膽顫的驚悚畫面。山本由伸首局登板時，中外野手柯爾（Alex Call）與左外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）為了接殺一顆飛球，在全速衝刺下「臉對撞」倒地，讓美國轉播單位也嚇得驚呼：「太恐怖了」。賽後柯爾接受訪問，還原了那個相撞的事發經過。山本由伸今日首局狀況不少，接連被敲安打及投出保送，無人出局就被攻佔滿壘。面對巨人隊強打迪佛斯（Rafael Devers），山本先被敲出適時安打丟掉1分。隨後打者擊出左中外野方向的高飛球，卻引發了一場令全場屏息的驚悚意外。面對這記左中外野飛球，中外野手柯爾與左外野手赫南德茲同時全力衝刺。柯爾雖然在撞擊瞬間接住球，但兩人的臉部卻在此時正面對撞，發出巨大的碰撞聲後應聲倒地。巨人隊三壘跑者也趁著兩位外野手撞在一起的空檔，輕鬆跑回第2分。道奇隊當地轉播局《SportsNet LA》主播戴維斯（Joe Davis）在轉播中失聲尖叫：「赫南德茲一開始往後退，但隨後跟柯爾同時衝上前……撞上了！兩個人撞得非常嚴重，希望他們平安無事。」道奇隊傳奇名將、現任球評赫許海瑟（Orel Hershiser）分析，這起意外的主因在於防守默契。由於兩人今年很少同時鎮守這兩個位置，柯爾身為外野司令塔，見赫南德茲轉身追球，便從中外野全速趕往左外野支援，「赫南德茲沒料到中外野手會衝進他的防區，兩人的頭部直接對撞。唯一不幸中的大幸是，柯爾在遭受如此劇烈撞擊下，依然死死握住了手套裡的球。」意外發生後，防護員緊急上場，赫南德茲不斷確認自己的顎部傷勢。球評指出，柯爾的頭部似乎直接撞到了赫南德茲的右顴骨。幸運的是，兩人在接受簡單檢查後均無大礙，並堅持留在場上繼續比賽。賽後柯爾在休息室接受道奇當地媒體訪問，提起這次意外臉上仍帶著餘悸猶存的表情。他解釋道：「當時我全神貫注在球上，完全沒掌握到赫南德茲的位置。身為中外野手，我的職責就是絕對不能讓球落地。」柯爾透露，溝通失誤是主因：「赫南德茲說他有喊聲，但我完全沒聽到；我也說我有喊，但他顯然也沒聽到。球場內實在太吵了，在這種高分貝的環境下，這種不幸的事情就發生了。」對於這起意外導致山本由伸失分，柯爾感到相當自責，但他慶幸隊友沒有因此受傷，「好消息是他（赫南德茲）平安無事，而且我們至少抓到了一個出局數。我的工作是確保喊聲被聽到，我必須引以為戒，絕對不能讓這種事再次發生。」