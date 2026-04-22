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賴出訪遭阻 林穎佑：與川習會高度關聯

飛航許可遭撤銷 馬準威曝硬飛後果

中國出手阻撓台出訪 學者：報復不領情「這件事」

總統賴清德原本今（22）日深夜將啟程前往邦交國史瓦帝尼參加史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典，沒想到塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國卻因中國施壓，無預警收回對我國的飛行許可，導致賴總統出訪計劃暫緩。對此，有學者認為此事件與一個月後的「川習會」有高度相關，意圖告訴美國，「我就算不用軍事，依舊能利用外交來威逼台灣。」淡江大學戰略所副教授林穎佑接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，中國無法完全阻止美國對台軍售，所以趁川習會開始前展現自己實力，對台做出限制、控制國際空間。這次中國的手法非常高明，彰顯自己並沒有動用軍事打壓台灣，未破壞台海區域穩定，是塞席爾、模里西斯、馬達加斯加這三國島國不允許經過飛航情報區，讓台灣無法順利飛出國見自己的朋友，與中方關係有限，其是利用法律戰來讓台灣自己打退堂鼓。未來台灣需要注意的是，短時間，中國不一定會對台進行大型軍事演習，但外交打壓與其他法律戰作為的力道恐怕會持續加大。淡江戰略所助理教授馬準威則認為，取消飛行許可的國家並非單純跟台灣說不方便通過，而是真的有安全疑慮，因為沒獲得許可就進飛航情報區，對方可能真的會有動作。若硬飛，專機真的被攔下停在某個國家，恐怕重演「馬杜羅事件」，因此國安單位不得不預做嚴防。另外，中國這次的警告意味濃厚，若按現在的兩岸路線走下去，未來碰到的麻煩會更多。馬準威表示，中國其實是在施壓、報復台灣對於兩岸交流十大措施不領情，2024年雙城論壇舉辦時，中方就擬開放上海-福建旅遊，一度希望用「小兩會」進行雙邊談判，但擔心在沒有「九二共識」的政治基礎上，就進行事務性協商不妥，最後事情無疾而終。如今，中國再度喊話要開放兩岸直航與觀光團，希望透過小兩會協商，卻遭陸委會拒絕，讓中方面子掛不住，因而做出這樣的舉動。川習會在即，台海穩定對中國來說是籌碼，這次卻利用外交手段威嚇台灣，馬準威也點出關鍵因素，認為中國對台的工作已經做到軟硬兼施，但卻依舊「毫無建樹」。若持續沒有任何的動作，恐怕讓內部的鷹派聲音漸大，因此得替自己解套。這也是為何要與國民黨主席鄭麗文見面，舉辦「鄭習會」。因為對內可說，鄭麗文代表的是60%在野民意來訪，台灣大多數人都是支持九二共識，雙方已經談妥有共識，才能穩定內部局勢。