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▲天心首度拍恐怖片，在《祭弑》記者會上提到過程，不時露出笑容。（圖／記者蘇詠智攝）

▲邵奕玫在《祭弑》的吃廚餘場面讓人印象深刻。她表示吃其實是泡菜和豬肉，連拍4次都記住味道了。（圖／記者蘇詠智攝）

▲天心（中）在《祭弒》演壓抑、無力的媽媽，因為老公信邪教，採用危險的獻祭儀式，一家人陸續發生怪事。（圖／威視提供）

將於4月30日上映的新片《祭弑》，是天心首度演出的恐怖片，自稱「恐怖片重度使用者」的她，入行以來不是沒接到過這類片型的邀約，卻是首次被演員陣容、故事、角色等打動，透露拍攝時是她人生中體重最瘦的時光：「我這輩子從來沒有剩4字頭過，真是最強減肥藥。」為了中邪、鬼上身的橋段，她花了3小時挑戰恐怖妝容，演她老公的莊凱勛剛好去打招呼，當場被她嚇到，心有餘悸。天心在《祭弑》扮演因為丈夫躲債還為求財把孩子獻祭給邪神，因而吃足苦頭的媽媽，為了呈現憔悴驚悚感，讓自己不吃澱粉，很快瘦到40幾公斤，堪稱人生中的最低紀錄，而她的鬼妝化了3小時，還對導演邱晧洲表示就算「面目全非」也可以，敬業精神一流。莊凱勛打趣道：「感謝她讓我嚇到完全清醒，連喝黑咖啡的錢都省了。」天心自己則是很感動拍完這部片之後，韓國老公下廚讓她把體重補回來，還特別做了在韓國少見的「台式炒青菜」。雖然電影裡一家人陸續中邪，上演媽媽拿酒瓶敲兒子的頭，或是拿鐵棍攻擊姊姊和媽媽的驚險場面，戲外他們拍攝時還是蠻小心，演兒子的林暉閔跟莊凱勛之間的父子衝突情節，拍攝場地空間不大，必須很注意安全，他笑言最緊張的還不是這一場，是被天心用酒瓶砸頭的片段，因為現場有真的酒瓶，就怕她一不小心拿到真的，天心聽得連忙說道：「媽媽愛你，媽媽會小心。」馬上讓恐怖氣氛變得溫馨、逗趣。校園片常客邵奕玫則是有揮鐵棍攻擊媽媽和姊姊的動作片段，透露棍子其實很長、很重，材質倒不會特別堅硬，甩起來還會有點彈起，為了怕傷導演姊姊的項婕如，要努力把棍子壓下去，需要一點練習。而她中邪吃廚餘的段落，那其實是泡菜加豬肉、不是真正的廚餘，天心打趣問道：「妳確定嗎？」她前後拍了4次，到後來連是不是台式泡菜都吃得出來。莊凱勛也提到自己有大量吃肉片段，拍太多次覺得膩，還私下請工作人員幫他加點胡椒，強調：「裡面的恐怖食物都是當場現煮，其實蠻好吃。」首度跟莊凱勛演夫妻，天心對這個銀幕上的老公蠻欣賞：「片子一開場，我們一家落魄的要搬去凶宅，他在試戲時就講了，我老婆這麼漂亮應該要住豪宅，怎麼住在這裡，很委屈。聽完就真的好愛他，開拍沒兩天感覺就很好。」至於她戲外真正的老公，則是有一回去大賣場買東西，竟然躲在停車場柱子後突然衝出來嚇她，還認真叮嚀：「要記住這個被嚇到的感覺！」讓天心體會到他的用心，不過他是不太看恐怖片的人。多年的演出經驗讓天心的表現受到邱晧洲的信賴，有時候當她來問該怎麼演，邱晧洲還會想說：「拜託，這個妳怎麼可能不會演？」就讓她自己發揮。可是天心也講出一番道理：「每個人中邪的樣子都不一樣，我中邪跟他們中邪不可能相同，對吧？」她還建議觀眾：「看這部片之前，先不要吃太飽。」顯然片中驚悚刺激的場面，可能會讓人嚇到影響食慾。