我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於芝加哥白襪隊日籍強打村上宗隆於今（22）日對陣亞利桑那響尾蛇隊展現恐怖怪力，於第2打席轟出擊球初速113英里（約182公里）的陽春砲，達成個人本季首次連續4場比賽開轟。終場他繳出5打數3安打的「猛打賞」表現，率領球隊以2連勝姿態橫掃對手。白襪總教練維納布爾（Will Venable）賽後笑稱每天都被問村上的表現，並盛讚他不只具備長打力，打擊策略與全力奔跑的態度，都顯示其身為球員的綜合完成度正趨於完美。村上宗隆此役面對曾於2023年WBC決賽交手過的投手凱利（Merrill Kelly），成功將變速球送出右外野大牆，飛行距離達426英尺。根據大聯盟官網記者統計，村上出道前23場比賽即敲出9轟，正式超越大谷翔平的6轟，刷新日籍球員紀錄；同時，連4戰開轟也追平大谷與鈴木誠也，成為史上首位在旅美第一年就達成此壯舉的日本選手。原本反應冷淡的客場球迷，在目睹這記仰角30度的重砲後也全場驚嘆，讓「Murakami」之名震驚鳳凰城。除了全壘打外，村上當天還靠著兩支內野安打展現速度，目前產量換算成賽季規模將高達63轟，進入高效的量產模式。儘管數據驚人，村上宗隆賽後仍保持謙遜與冷靜，強調球隊獲勝最讓他開心，並表示自己並不在意連續紀錄，認為那是「已經結束的事」。面對接下來的賽事，他以「這還只是剛開始」警惕自我，展現出穩定且強大的心理素質，準備迎接更多未知投手的挑戰。