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▲梅莉史翠普（右）與《Vogue》總編輯安娜溫圖（左）夢幻同框，照片在4月7日釋出。（圖／IG@voguemagazine）

▲范倫鐵諾當時不僅大方出借衣服，甚至還客串電影。（圖／美聯社／達志影像）

▲安娜溫圖（左）其實從未反感過電影，甚至和安海瑟薇（右）在奧斯卡頒獎典禮上同台過。（圖／美聯社／達志影像）

▲梅莉史翠普（左起）、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇以及安海瑟薇全都回歸演出《穿著PRADA的惡魔2》。（圖／二十世紀影業提供）

經典電影《穿著Prada的惡魔》竟曾遭時尚圈冷眼對待！影后「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）近日為宣傳續集而受訪，她揭露當年開拍第一部時，因角色原型被認為是在影射美國版《Vogue》總編安娜溫圖（Anna Wintour），導致各大名牌深怕得罪這位「時尚女帝」遭到封殺，竟都默默噤聲，不願出借自家衣服，讓劇組一度陷入無名牌衣可穿的窘境。梅莉史翠普和安娜溫圖近日合體登上《Vogue》受訪，梅莉史翠普提起這段塵封已久的往事，坦言當年大家都心照不宣地認為，這部電影的角色原型就是在影射安娜溫圖，擔心電影上映後，內容會引起安娜溫圖的不滿。因此各大品牌為了自保，紛紛拒絕與劇組合作，「面對時尚品牌的集體孤立，造型師派翠西亞菲爾德（Patricia Field）被迫在極其有限的預算下展開一場生存戰。據悉，當時劇組僅撥款10萬美元（約新台幣315萬元）作為服裝預算，對於需要堆砌出無數頂級精品的電影來說，這無疑是杯水車薪，但好在後來有大咖伸出援手。首先是與義大利精品范倫鐵諾的設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani），他不僅是少數率先大方出借華服的人，更不畏流言，在片中親自客串，扮演「自己」。緊接著，品牌Prada也選擇大膽支持劇組，提供配飾、衣服，畢竟電影名稱就有Prada，可不能讓觀眾失望。在這兩大巨頭的帶動下，CHANEL等精品才陸續鬆手出借衣服，讓造型師派翠西亞得以憑藉高超的混搭功力與人脈，將10萬美元的預算發揮出超越100萬美元的視覺價值。當然，演員們的影響力也功不可沒，畢竟誰不想讓梅莉史翠普和女主角安海瑟薇（Anne Hathaway）穿上自家衣服拍戲。而這場原本劍拔弩張的時尚戰爭，在多年後也迎來了溫馨結局。安娜溫圖在與梅莉史翠普合體的訪談中笑稱，自己當年其實也有故意穿著Prada的禮服出席首映會，致敬電影；不過她一開始並不知道劇情在演什麼，但她說看完後，並不覺得被抹黑或感到受傷，她認為電影要傳達的立意和價值觀其實很不錯，讓大家可以更了解時尚產業內部模式，所以她一點也不介意別人說她就是電影中的女魔頭。安娜溫圖也透露，當她得知《穿著Prada的惡魔》要拍續集時，有先打電話給梅莉史翠普，「我知道這個消息如果是真的，她會告訴我這部片是否沒問題。」梅莉史翠普果然也在看完劇本後回電給她，告訴她：「安娜，我覺得會很不錯。」所以她後來也沒再多問劇情，因為她相信梅莉史翠普的判斷。而《穿著Prada的惡魔2》台灣上映時間為4月29日，原班人馬梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗及史丹利圖奇都回歸演出，故事與第一季有關，劇情圍繞在米蘭達（梅莉史翠普飾）面對紙本媒體逐漸式微做出的轉型應對，小安（安海瑟薇飾）更是回到她的手下工作，昔日助理艾蜜莉（艾蜜莉布朗飾）則成為米蘭達競爭對手。