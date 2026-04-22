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台中市北屯區漢神洲際百貨開幕兩週吸引龐大人潮，市議員陳成添於議會質詢指出，若未來遇上職棒賽事或大型演唱會，周邊交通恐面臨癱瘓，要求交通局儘速研議對策。交通局長葉昭甫回應，目前停車場尚有餘裕，將針對崇德交流道周邊壅塞路段進行車道與號誌調整。陳成添表示，漢神百貨開幕前雖曾辦理會勘，但實際營運後的車流挑戰才剛開始，包含停車格位是否充足、台74線下匝道後的銜接，以及購物與過境車流的分流等。在開幕兩週後是否有具體的「滾動式檢討」數據與配套？對此，交通局長葉昭甫說，過去兩週雖有職棒與籃球賽事同時進行，但漢神百貨2,000餘格停車位，最高進場率約88%，尚未出現車流外溢排隊現象。不過，葉局長也坦言，環中路（四民路至崇德路段）往潭子方向下崇德交流道及松竹路匝道處，確實出現壅塞，後續將針對環中路與崇德路口的車道配置及號誌秒數進行優化。陳成添建議，市府應針對可立即改善的部分先行處理，涉及經費者則應儘速規劃爭取，避免交通問題成為市民困擾，確保區域交通的安全性與順暢性。