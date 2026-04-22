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總統賴清德出訪史瓦帝尼前夕，中國卻以經濟脅迫三國，臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。民進黨今（22）日下午召開中執會，原定擔任「代理主席」的民進黨團總召蔡其昌在會中打趣表示，難得他能當代理主席主持中執會，卻被中國沒收，令人憤怒；此話一出，讓與會人士忍不住笑出來。賴清德無法出訪，下午改赴出席民進黨中執會，據轉述，原本擔任代理主席的蔡其昌在會中幽默表示，今天本來要當代理主席，難得可以代理中執會，卻被中國沒收，令人憤怒，此話一出，讓與會者笑出來。蔡其昌指出，立法院外交及國防委員會今通過民進黨團所提出的臨時提案，強烈譴責中國脅迫第三國撤銷台灣元首飛航相關許可的粗暴行徑，呼籲不分朝野政黨，在星期五一起通過譴責中國的主決議。蔡其昌續指，總預算總算付委審查，會請各委員會召委加速排審、審查，畢竟已拖很久；此外，明天將進行軍購協商第二次協商，目前雙方差異是金額，民進黨會繼續捍衛1.25兆元的立場。