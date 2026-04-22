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歐盟高度重視在「芝加哥公約」（Chicago Convention）架構下，國際民用航空維持安全、 有序且可預測的運作方式。 歐盟發言人另強調飛越領空權是國際民航的基礎， 領空管理的可預測性與中立性，對於航空安全、 經貿往來與外交關係皆至關重要。儘管各國對其領空擁有主權， 但相關決定應以透明且可預測性為基礎， 並以航空安全與營運穩定為首要考量， 這一類決定不應被作為達成政治目的的手段。 外交部對於歐方即時發言及支持表示誠摯感謝與肯定。



外交部指出，賴總統原規劃訪問我國非洲友邦史瓦帝尼， 這是深化雙邊邦誼及推動合作計畫的正當外交行動。 但中國持續透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限， 已對國際民航秩序造成不當影響， 並損及區域飛航安全及正常外交往來。



外交部強調，我國作為國際社會負責任的一員， 始終遵循相關國際規範， 並強烈譴責中國以政治力干擾國際民航運作及各國正當外交互動。 台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作， 共同維護以規則為基礎的國際秩序，並確保安全、 開放且可預測的國際飛航與外交環境。



另外，「對中政策跨國議會聯盟」（Inter- Parliamentary Alliance on China, IPAC）發布聲明指出， 中國向多個非洲國家系統性施壓， 阻止台灣總統賴清德專機飛越其領空。 此舉足見北京無所不用其極孤立台灣， 將政治意志凌駕於他國領空之上。該聲明強調賴總統作為民選領袖， 應與其他國家元首一樣自由與國際夥伴往來，不受脅迫與干預； 另各國有權自主決定外交方針，北京無權置喙。



外交部對此表示歡迎，並感謝IPAC等各方理念相近夥伴以具體行動為台灣發 聲， 並呼籲民主國家共同譴責中國以政治力干擾國際民航運作及各國正當 外交互動。



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總統賴清德原訂今（22）日一早出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國以經濟脅迫強力施壓下，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無端取消專機飛航許可。總統府昨日晚間臨時召開記者會宣布出訪暫緩。歐盟對此發言表示，飛越領空權不應被作為達成政治目的的手段。外交部對於歐方即時發言及支持表示誠摯感謝與肯定。歐盟發言人當地時間21日回應媒體表示，