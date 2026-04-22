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洛杉磯湖人今（22）日在主場101：94擊敗休士頓火箭，系列賽搶下2勝優勢，41歲詹姆斯（LeBron James）數度點名單挑「KD」杜蘭特（Kevin Durant），把37歲的KD打得更像是一位老將，數據上28分、8籃板與7助攻也全面輾壓KD。湖人方面，在唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）缺陣下，主帥瑞迪克（JJ Redick）被迫「啃老」，卻意外啃出心得。詹姆斯比KD早了4年進入聯盟，年紀也比KD大4歲，但本場多次對位下，37歲的KD反而比較像是一位待退老將，詹姆斯能單防KD，搭配隊友干擾，讓後者下半場僅有3分進帳，角色倒過來，KD第三節一次單防詹姆斯，卻直接被一步過，讓41歲詹姆斯上演180度大風車爆扣，引爆全場歡呼。詹姆斯無疑擁有歷史上最暴力的身體條件，從早年的飛天遁地、到熱火三巨頭時期學會如何跟巨星搭配、再到湖人時期的一球在手奪冠，如今41歲的詹姆斯，內化了例行賽1622場、季後賽294場的歲月精華，成為史上第一為，結合球商與一切技術的集大成者，他就是當代籃球的終極戰士。詹姆斯體能雖然已不像年輕時無敵，但他早已精通從場上5個位置的籃球技術，這2場在唐西奇缺陣下，他承擔更多持球任務，重演巔峰時期、從弧頂持球發起進攻的角色，也能擔任無球跑位點，在史馬特（Marcus Smart）妙傳下爆扣取分，首戰更在最後3分鐘成為中鋒，用拖土機般的方式輾壓年紀足以當他兒子的小史密斯（Jabari Smith Jr.）、湯普森（Amen Thompson）等人。湖人主帥瑞迪克手中牌其實沒有很多，本場看似用了9人，但實際上僅6人有得分紀錄、超過21分鐘上場時間，被迫「啃老」仰賴詹姆斯多待在場上，本場他上場將近40分鐘，是本季打最久的一場，但有賴於湖人能上場的主力輪替，都很適合搭配詹姆斯，意外啃出心得。2位先發後衛史馬特與肯納德（Luke Kennard），前者能擔任持球防守者任務，分擔詹姆斯防守壓力，還能持球組織，後者則是詹姆斯生涯搭配到的最準隊友，一攻一守成為左臂右膀般的存在，八村壘也沒有失水準，全場接球就是終結，挹注3顆外線攻下13分。如今的湖人就是一支以詹姆斯為唯一核心的季後賽球隊，一切上限端看詹姆斯的體力調控管，面對天賦更高的雷霆、金塊等隊，湖人其實難以應付。但偏偏火箭就是「假老虎」，看似年輕、身材出眾、多位主力能持球進攻，但關鍵時刻，申京（Alperen Sengun）終究不是約基奇（Nikola Jokic）、湯普森還是沒有外線，只能依賴37歲的杜蘭特單打，否則進攻就徹底當機的老毛病無法解決，最終仍高機率成為41歲詹姆斯生涯末期的墊腳石。