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▲柯一正氣不過自家門前遭人亂停車，失控砸車。（圖／警方提供）

▲遭柯一正砸車的車主出庭，堅持修車費11萬5498元一元都不能少。（圖／記者劉松霖攝）

▲車主不願去掉修車費的零頭5498元， 因此開庭爭論20分鐘陷入僵局，最終柯一正同意11萬5498元全額賠償，讓車主撤回告訴。（圖／記者劉松霖攝）

名導柯一正前年（2024）不滿自家車庫遭人停車擋門，動手砸車遭起訴毀損罪，今天首度開庭，受害車主將車身凹陷、刮痕等修車費用共11萬5498元一併索賠，在開庭前安排的調解並不順利，柯一正認為車輛刮痕並非他造成的，不能要他賠，車主則堅持一元不能少，修車期間的計程車費都沒向柯一正要了；檢察官及法官接力勸和，一邊希望柯一正考量不要留前科、不要多花律師費，能夠抬高金額，另一邊希望車主去掉零頭5498元，但她不願退讓，在爭執20分鐘之後，柯一正決定將修車費全部扛下來，同意4月23日之前匯款，換取車主撤告。柯一正今天由兩位律師陪同出庭，法官先問調解破局是因為金額差太多嗎？柯一正回答，那輛車是3年車，車主帶修車發票但沒帶行照來，應考慮車輛折舊；原本他願賠7萬元，調解委員建議9萬元之後，他也接受，不過車主堅持11萬5498元。柯一正承認檢方起訴的事實，車身板金凹痕的確是他動手導致，不過其他地方像是刮痕及引擎蓋受損與他無關。車主表示，其實還有計程車的費用沒向柯一正索賠，只求償修車費是因為不想搞那麼複雜。檢察官立刻對車主說，車輛價值須考量折舊，同時詢問柯一正如果是11萬元可否接受？柯一正回應，「裡面有1萬多不是我用的」。後來換法官嘗試促成和解，先質疑柯一正「你聽起來不像認罪」，如果用11萬5498元和解，車主可以撤告，也不會留下前科；法官接著向車主喊話，仍應以起訴書為準，只有板金凹陷才是「檢方認證」的毀損。檢察官再勸柯一正，請兩位大律師，將來刑事庭、民事庭至少要再跑一次，費用都超過11萬，而且「有前科對你不好」。柯一正仍對於應考量車輛折舊不死心，還說如果要付11萬5498元，比剛剛調解的金額還貴。檢察官回頭勸車主，是否能去掉零頭5498元？尊重車主基於公平正義去爭，但將來在民庭，賠償金額一定比11萬少，畢竟車輛刮痕不在起訴範圍，「老先生退休在家沒事幹，奇檬子一來就跟你拚了，妳要上班，妳也是有頭有臉的人，妳停在人家車庫前，妳也有錯」，不過車主不退讓，主張這不是零頭的問題。在檢察官及法官力勸20分鐘仍陷入僵局的情況下，柯一正最終表明「我認了，就給她」，答應支付車主要求的全額費用11萬5498元，可在23號之前完成匯款，法官確認本案調解成功，當庭要求車主簽下撤回告訴狀。