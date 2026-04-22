韓流拼盤演唱會《K-SPARK IN KAOHSIUNG》今（22）日宣布將於5月30日在高雄登場，雖然演出陣容與地點尚未公開，但網路已瘋傳卡司名單，包含GD、太妍等重量級藝人，引發粉絲高度關注，《NOWNEWS今日新聞》求證主辦單位拼盤是否有GD、太妍，截稿前「寬魚國際」未予回應。

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5／30高雄辦拼盤演唱會！網傳GD將出席

《K-SPARK IN KAOHSIUNG》將於5月30日舉行，由寬魚國際與PULSE共同主辦，不過截至目前為止，主辦尚未公布確切演出地點、售票時間與正式卡司名單，讓不少粉絲既期待又焦急，儘管官方資訊仍保密，但社群平台已出現多份「流出版卡司」，其中最受矚目的便是韓流天王GD與少女時代隊長太妍，有望同台演出，不過《NOWNEWS今日新聞》求證主辦單位拼盤是否有GD、太妍，截稿前「寬魚國際」未予回應。

事實上，《K-SPARK》系列在亞洲各地巡演已累積高討論度。在台灣場之前，活動將率先於澳門舉辦，卡司包括GD、大聲、KISS OF LIFE、KiiiKiii與P1Harmony等多組人氣團體。而年初舉辦馬來西亞場時，同樣由GD領銜出演，系列演唱會都有GD出席，也讓台灣場卡司更加令人期待。

▲傳GD將出席5月30日在高雄舉辦的拼盤演唱會。（圖／IG@official_kspark_）
▲傳GD將出席5月30日在高雄舉辦的拼盤演唱會。（圖／IG@official_kspark_）
若是GD、太妍真的將出席本次活動的話，勢必搶票也是一大混戰，讓許多粉絲相當慌張準備好錢包購票，讓演唱會才公布消息就已經成為年度熱門話題之一，《NOWNEWS今日新聞》將為您追蹤演唱會最新資訊，讓您不錯過跟偶像見面的機會。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...

陳雅蘭編輯記者

畢業於中國文化大學廣告系，曾在中天新聞台北地方新聞中心兼職4年，負責新聞剪輯、上字幕、協助製作CG圖卡與新聞帶傳送等工作，累積了紮實的新聞製作與後製經驗。

大學畢業後加入《NOWNEWS今日新聞》，至今深...