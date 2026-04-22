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▲傳GD將出席5月30日在高雄舉辦的拼盤演唱會。（圖／IG@official_kspark_）

韓流拼盤演唱會《K-SPARK IN KAOHSIUNG》今（22）日宣布將於5月30日在高雄登場，雖然演出陣容與地點尚未公開，但網路已瘋傳卡司名單，包含GD、太妍等重量級藝人，引發粉絲高度關注，《NOWNEWS今日新聞》求證主辦單位拼盤是否有GD、太妍，截稿前「寬魚國際」未予回應。《K-SPARK IN KAOHSIUNG》將於5月30日舉行，由寬魚國際與PULSE共同主辦，不過截至目前為止，主辦尚未公布確切演出地點、售票時間與正式卡司名單，讓不少粉絲既期待又焦急，儘管官方資訊仍保密，但社群平台已出現多份「流出版卡司」，其中最受矚目的便是韓流天王GD與少女時代隊長太妍，有望同台演出，不過《NOWNEWS今日新聞》求證主辦單位拼盤是否有GD、太妍，截稿前「寬魚國際」未予回應。事實上，《K-SPARK》系列在亞洲各地巡演已累積高討論度。在台灣場之前，活動將率先於澳門舉辦，卡司包括GD、大聲、KISS OF LIFE、KiiiKiii與P1Harmony等多組人氣團體。而年初舉辦馬來西亞場時，同樣由GD領銜出演，系列演唱會都有GD出席，也讓台灣場卡司更加令人期待。若是GD、太妍真的將出席本次活動的話，勢必搶票也是一大混戰，讓許多粉絲相當慌張準備好錢包購票，讓演唱會才公布消息就已經成為年度熱門話題之一，《NOWNEWS今日新聞》將為您追蹤演唱會最新資訊，讓您不錯過跟偶像見面的機會。