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國道4號台中神岡路段今（22）日上午發生一起三車碰撞事故。國道公路警察局第三公路警察大隊表示，事故發生於上午10時39分，地點在東向9.8公里處，造成一輛小貨車側翻，2名駕駛受傷送醫，所幸均無生命危險。警方指出，當時一名洪姓男子駕駛自小客車行駛於內側車道，疑似因操作不當失控，先擦撞外側車道由王姓男子駕駛的自小客車，隨後再波及中線車道由李姓男子駕駛的小貨車，導致小貨車失控翻覆，現場一度交通受阻。事故造成王姓及李姓駕駛分別出現肢體擦挫傷，所幸意識清楚，經救護人員到場處置後送醫治療。警方對3名駕駛進行酒測，結果均為0，排除酒駕因素。至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍由警方進一步調查釐清中。國道警方提醒，高速公路事故常見原因之一為駕駛操作不當，呼籲用路人行車時務必專注前方路況，變換車道前應保持安全距離並開啟方向燈，確認後視鏡與視線死角安全無虞後再行變換車道，以降低事故發生風險，確保行車安全。