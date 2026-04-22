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曾獲國家文藝獎殊榮的排灣族知名藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，因性侵女學員遭判刑4年6月定讞。屏東地檢署於案件確定後立即啟動防逃機制，因第一時間未能掌握其蹤跡，研判有逃亡之虞，遂於昨（21）日晚間由檢警持拘票前往其瑪家鄉租屋處成功將其拘提到案，並於今（22）日上午正式發監執行。這起震驚藝文界的案件，不僅讓撒古流成為國家文藝獎設立以來，首位被撤銷獎項與獎金的得主，也為其輝煌的藝術生涯寫下不堪的終章。2021年2月間，排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，駕駛小貨車搭載一名隨他學習工作的19歲女學員，前往屏東縣三地門鄉大社溪河床，隨後在該處對女子實施強制性交得逞。受害女子事後憤而提告，歷經法院審理，一審及二審均依強制性交罪判處撒古流有期徒刑4年6月。案經上訴，最高法院認為原審量刑妥適、用法無誤，於本月1日駁回上訴，全案判決定讞。判決定讞後，屏東地檢署為防止受刑人逃匿，立即啟動防逃機制並指揮警方前往其住居所查訪。不料，檢警第一時間並未發現撒古流蹤跡且聯絡無著，研判其有逃亡之虞，遂緊急核發拘票展開緝捕。直到21日晚間9時許，警方才在撒古流位於瑪家鄉的租屋處將其拘獲，並於22日上午移送地檢署，由檢察官訊問後正式發監執行。這起性侵案不僅讓撒古流面臨牢獄之災，更使其獲頒的國家榮譽毀於一旦。撒古流曾於2018年榮獲第20屆國家文藝獎，但隨著性侵罪刑定讞，國家文化藝術基金會隨即發布公告撤銷其得獎資格，除了從官網全面移除其資訊，更要求繳回獎座、證書及100萬元獎金，成為該獎項設立以來，首位因刑案被撤銷獎的得主。