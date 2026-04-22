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王品股東紀念品「3000元電子券」！15.8萬股東：改寫歷史新高

▲王品股東紀念品3000元電子券以「王品瘋美食APP」一鍵領取超方便。（圖／王品集團提供）

2026年王品股東紀念品「3000元大禮包」！優惠一次整理

200元電子抵用券1張！

每月2張100元電子抵用券（共計24張）！

購物網站「王品瘋美食購物網」200元優惠碼！

▲中鋼股東紀念品2026年送7-11超商50元商品卡。(圖／記者黃守作攝)

中鋼股東會紀念品：7-11超商50元商品卡 昔日人氣王引發討論

2026各大企業股東紀念品引關注，王品集團股東會紀念品今（22）日公布，將發出價值3000元大禮包，今年首推全面改用電子券，包括全集團門市適用200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，透過「王品瘋美食APP」可一鍵領取超方便；2026年王品股東人數衝上15.8萬人，再次改寫歷史新高。2026股東會旺季，各大企業股東紀念品話題居高不下，為增加使用便利性與消費彈性，王品集團表示，自2018年起贈送股東大禮包，每年均吸引市場高度關注，只要買1股就能入手的超優惠抵用券；官方透露，王品股東對集團餐飲服務非常支持，歷年來無論現金或電子抵用券，使用率均逐年攀升。2026年王品股東紀念品「3000元大禮包」共分為三種抵用券：◾️消費滿1000元可使用，相當於現享8折優惠，王品集團旗下所有餐廳用餐均適用，使用期限自2026年7月至2027年6月為止。◾️於王品集團餐廳消費滿1000元可折抵1張，不限平假日均可使用。◾️單筆訂單發票金額滿1000元即可「現折200元」，每筆訂單可用1張，總共可使用2次，使用期限至2026年12月31日為止（詳細使用方式依票券規範為準）。王品集團表示，今年股東會紀念品採用全電子抵用券的形式，結合「王品瘋美食APP」可協助尋找餐廳、預約訂位、訂餐及付款等多樣功能，一支手機完成所有用餐前後的需求，讓消費更便利。王品股東會今年預計於6月17日舉行，最後過戶日為4月18日，最後交易日為4月15日。持股1,000股以上的股東，可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，或親自出席股東會領取，也可憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領。持股未滿1,000股的零股股東，則需親自出席股東會領取，或參與電子投票後至股代處領取（詳細資訊請以公開資訊觀測站為準）。過去被封為「股東紀念品人氣王」的中鋼公司，今年則確定發放7-11「統一超商50元商品卡」。由於中鋼往年累積送出晴雨兩用傘、精緻鈦環保餐具、抗菌鋼杯等精緻實用的熱門神品，匯聚超高人氣；導致今年即使不用辛苦現場排隊、就能以數位化電子投票領取等同現金的商品卡，仍讓很多人感嘆沒了小確幸。