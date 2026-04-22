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總統賴清德原訂今（22）日出訪我國在非洲的唯一友邦史瓦帝尼，然而昨（21）日晚臨時喊卡，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國因中共打壓，無預警取消專機飛航許可，因而暫緩此行。對此，作家「漂浪島嶼」認為，各國要前往史瓦帝尼，有著真正決定權的是南非，一旦南非拒絕飛越通行，就真的是無路可進，所以南非才是最後關鍵。「漂浪島嶼」今日在臉書發文表示，總統出訪史瓦帝尼受阻，地圖紛紛湧現，但是真正有影響的國家，卻沒有在地圖標註。實際上，史瓦帝尼是個內陸國，因此各國若要前往，有著真正決定權的是南非。查閱地圖，史瓦帝尼3/4國土被南非包圍，東北角1/4國土被莫三比克包圍，沒有海運，空運都需經過南非、莫三比克領空。「漂浪島嶼」指出，總統專機直飛史瓦帝尼，必須經過東北外海的馬達加斯加等國飛航區，一旦遭到拒絕通行，其實可以繞行飛航區，從南非領空進入，並非無路可走。所以，就算馬達加斯加等三國拒絕通行，各種改道繞行建議紛紛出籠，但是如何改道，最後都是要經過到南非領空，進入史瓦帝尼。「漂浪島嶼」續指，南非與中國關係友好，去年迫遷台灣代表處，台灣與南非關係緊張，甚至一度採取晶片管制，以及停購蘋果，進行外交反制，一旦南非拒絕飛越通行，就真的是無路可進，所以南非才是總統出訪的最後關鍵。史瓦帝尼是內陸國，進入需飛越南非，南非也是非洲大國，如果能夠改善南非關係，出訪史瓦帝尼，途中降落過境南非，也算重大外交突破。