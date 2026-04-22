我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨副主席李乾龍座車遭安裝追蹤器案，遭警方證實是上面上常見的「防丟定位器」，單價不到千元。不過新北地檢署已分案，並指派黑金專組檢察官深入偵辦，有律師質疑該案情不單純，可能讓被害人轉為恐嚇公眾罪的被告。文傳會主委尹乃菁今（22）日表示，該案怎可能是國民黨自導自演，更不清楚從被害人變成被告的邏輯，「他用黑金組偵辦就表示了什麼嗎？」李乾龍座車遭裝追蹤器案情跌宕起伏，尹乃菁第一時間正告賴清德政府，任何黨公職車上有再被發現追蹤器的話，一定出動司法正義律師團，之後更爆料李收到恐嚇信件，不過李乾龍對於追蹤器案態度低調，更婉拒警方協助，遭綠營質疑國民黨自導自演。新北地檢署20日將本案交給黑金專組負責，有律師認為檢方掌握特定情資，背後恐牽扯更大的組織犯罪或政治動機，李乾龍可能從被害人轉變為「恐嚇公眾罪」被告。對於律師的說法，尹乃菁今直言，不太清楚邏輯，為什麼會從被害人變成被告？ 他們不是被裝了追蹤器嗎？用黑金組來偵辦就表示了什麼呢。尹乃菁說，到目前為止在偵辦中啊，檢方也並沒有對他們提出任何的要求啊。檢調偵辦有一定的進度，他們要知道偵查中間有些什麼的話，「恐怕我們可能要看下鏡檢」。至於綠委林楚因批評自導自演，尹乃菁說，林也是記者出身，她擔任立委有言論免責權，可以想像各種劇本，但她不知道自導自演之說從何而來，李乾龍有保全證據，也給警方出示照片，林楚茵講這樣的話有所本嗎？推論是從何而來？怎麼可能是自導自演，這樣的說法匪夷所思。