英國國會正式過具有里程碑意義的《菸草和電子煙法案》（Tobacco and Vapes Bill），該法案旨在打造「無菸世代」，法案規定對2009年1月1日之後出生的青少年，商店終身不得向其販售菸草產品，從源頭杜絕吸菸行為。一旦法案獲得御准（Royal Assent）正式生效，英國政府也將取得新的權力，可對菸草、電子煙及尼古丁產品進行更廣泛的監管，包括其口味與包裝。
根據《BBC》報導，這項法案是英國政府推動的多項公共衛生措施之一，目的是應對吸菸對健康的危害。吸菸仍是英國可預防死亡、失能與疾病的主要原因之一。
除了終身禁止2009年1月1日之後出生的人購買香菸，電子煙的使用範圍也將受到限制，在載有兒童的車輛內、遊樂場、學校外以及醫院範圍內，都將禁止使用電子煙。為了協助戒菸者，醫院戶外仍允許使用電子煙。戶外餐飲場所、海灘及私人戶外空間，則不在此次禁令範圍內，民眾在家中仍可繼續吸菸或使用電子煙。
英國衛生和社會保障大臣斯特里廷（Wes Streeting）表示，這是國家健康的重要歷史性時刻，「預防勝於治療。這項改革將拯救生命，並減輕英國國家醫療服務體系（NHS）的沉重壓力，打造更健康的英國」。
英國氣喘和肺病協會負責人史利特（Sarah Sleet）表示，這項法案有望改善國民健康，「我們有機會更進一步保護公共健康，並讓菸草產業承擔責任」，史利特呼籲政府應對現有吸菸者提供更廣泛的戒菸支持，並建議對菸草行業進一步徵稅，以資助各地的戒菸服務。
保守黨前議員納斯比勳爵（Lord Naseby）指出，《菸草和電子煙法案》讓「許多產業人士感到不滿」，包括零售商也有所反彈，納斯比勳爵認為，「我們真正需要的是，透過適當教育讓人們不要抽菸」。對此，衛生部長梅倫（Baroness Merron）回應說政府正在與零售商密切合作，未來也會持續進行溝通。梅倫強調，「這是世代以來最大規模的公共衛生干預，我可以向各位保證，它將挽救生命」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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除了終身禁止2009年1月1日之後出生的人購買香菸，電子煙的使用範圍也將受到限制，在載有兒童的車輛內、遊樂場、學校外以及醫院範圍內，都將禁止使用電子煙。為了協助戒菸者，醫院戶外仍允許使用電子煙。戶外餐飲場所、海灘及私人戶外空間，則不在此次禁令範圍內，民眾在家中仍可繼續吸菸或使用電子煙。
英國衛生和社會保障大臣斯特里廷（Wes Streeting）表示，這是國家健康的重要歷史性時刻，「預防勝於治療。這項改革將拯救生命，並減輕英國國家醫療服務體系（NHS）的沉重壓力，打造更健康的英國」。
英國氣喘和肺病協會負責人史利特（Sarah Sleet）表示，這項法案有望改善國民健康，「我們有機會更進一步保護公共健康，並讓菸草產業承擔責任」，史利特呼籲政府應對現有吸菸者提供更廣泛的戒菸支持，並建議對菸草行業進一步徵稅，以資助各地的戒菸服務。
保守黨前議員納斯比勳爵（Lord Naseby）指出，《菸草和電子煙法案》讓「許多產業人士感到不滿」，包括零售商也有所反彈，納斯比勳爵認為，「我們真正需要的是，透過適當教育讓人們不要抽菸」。對此，衛生部長梅倫（Baroness Merron）回應說政府正在與零售商密切合作，未來也會持續進行溝通。梅倫強調，「這是世代以來最大規模的公共衛生干預，我可以向各位保證，它將挽救生命」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！