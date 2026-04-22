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總統賴清德原訂今（22）日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國打壓行經航線3國，無端取消了專機飛航許可，導致行程臨時喊卡。對此國民黨前立委陳以信說，這3國作法令人憤怒又遺憾，但國安會與外交部在安排過程沒能及早發現，還大張旗鼓鼓動非洲各國政要公開歡迎，認為國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍應該要為誤判負政治責任，賴清德把矛頭指向對岸之際，也該檢討國安外交是否用對人，用錯人把台灣外交斷光光，「反會讓中華民國的國格一去不復返」。陳以信說，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國拒絕飛航許可，做法令人感到既憤怒又遺憾，但國安會與外交部在安排過程沒能及早發現，還大張旗鼓鼓動非洲各國政要公開歡迎，這些務虛不務實的外交手段，恐怕也是惹火上身的原因之一，「吳釗燮與林佳龍應該要為錯誤判斷與操作負政治責任」。陳以信指出，回到問題根源，在中共壓力下辦外交本來就不容易，尤其民進黨政府拒絕經營兩岸關係的結果，終究不能為台灣對外關係開拓活路，外交部前部長錢復曾說，「兩岸關係是外交政策的上位政策」，誠哉斯言。陳以信表示，總統賴清德上任至今沒能到美國過境訪問，沒能親自到日本東京看棒球，現在連直飛非洲友邦都不可得，相信國人都不樂見台灣外交全面挫敗，而賴清德把矛頭指向對岸之際，也該自我檢討國安外交是否用對人，用錯人把台灣外交斷光光，「反會讓中華民國的國格一去不復返」。