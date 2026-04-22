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台中機場國際航線全面復甦，服務卻「掉漆」！市議員楊典忠今(22)日於議會質詢指出，台中國際機場目前近四成入境航班集中在晚間 6 點後，旅遊服務中心卻維持「朝九晚六」的僵化時段，導致大批國際旅客入境即面臨「空城計」。楊典忠痛批，市府服務與航班嚴重脫節，每年編列逾 300 萬經費卻讓旅客自求多福，要求服務時段應比照航班延長至深夜。楊典忠表示，台中國際航線近期快速擴增，航班量較疫情前成長逾兩成。然而，目前旅服中心服務時間僅為「09:00至18:00」，完全未能銜接夜間航次。根據統計，全天29班入境航班中，有多達11班（約37.9%）於晚上6點後抵達，受影響航線涵蓋香港、澳門、東京成田、熊本、沖繩等重要城市。「這11班飛機中，最晚抵達時間為晚上9點10分。」楊典忠批評，旅客一下飛機面對的是空無一人的櫃檯，無法取得地圖、旅宿、交通巴士訂位等協助，這與台中致力推動國際城市的定位存在嚴重落差，更直言市府每年編列約335萬9000元營運經費，績效考核KPI卻與實際航班需求脫節。對此，台中市副市長黃國榮回應表示，若晚間仍有航班，旅服中心有專人服務最為理想，但他也幽默表示，「如果我出國遇到旅服中心休息，我會自己想辦法，或問ChatGPT、Gemini。」他隨後強調，旅服中心的對象是「人」，溫暖的服務不可取代，將與中央權責單位調配服務時段。觀旅局長陳美秀則說，會後將儘速與交通部觀光署及機場服務櫃檯進行人員服務時段的協調。她也補充，參考過往經驗，即便是桃園機場，深夜時段的觀光署服務中心亦會休息，但針對台中機場目前的航班結構，會積極研議配套方案。楊典忠最後強調，國際旅客對台中的第一印象「不能等補助核定」，市府應主動擔起責任，而非放任旅客自求多福。他要求觀旅局應立即檢討，將服務時間至少延長至最後一班航機抵達後，確保每位踏入台中的旅客都能獲得基本的行政協助與諮詢。