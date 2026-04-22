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▲高雄一名女網友在Threads上控訴，外帶滷肉便當回家後，食用時竟差點吞下刀片。（圖／Threads/h.yanqi授權提供）

吃便當竟差點吞下「刀片」！高雄一名女網友控訴，日前在新興區一間火雞肉飯店購買滷肉便當，吃到最後幾口時突聽見「咔」一聲，原以為只是咬到骨頭，沒想到吐出來的竟是一塊尖銳碎刀片，驚險過程讓她直呼「真的很可怕」，更慶幸孩子已先吃過一半、沒有誤吞，否則後果恐不堪設想。該名女網友在社群平台Threads發文指出，21日下午她買晚餐回家準備與家人食用，由孩子先吃一部分，自己再接著吃剩下的餐點。不料才剛入口不久，就出現異物咬擊聲，當下還以為是肉品中的碎骨，結果吐出來後才驚覺竟是金屬刀片。她形容該刀片相當尖銳，「如果真的吞下去會怎樣真的不敢想」，貼文曝光後引發網友熱議，也掀起對食安問題的關注。從網友附上的照片可見，該金屬碎片外型鋒利，疑似機械零件斷裂後混入食材之中。涉事店家位於高雄市新興區五福路一帶，為當地販售火雞肉飯的餐飲店，畫面中刀片邊緣明顯不規則，仍具高度危險性，若消費者未察覺誤吞，恐造成口腔、食道甚至腸胃道嚴重傷害。高雄市衛生局於22日接獲通報後，隨即派員前往稽查。業者坦承確有此事，並表示經查為店內絞肉機刀片發生斷裂，導致碎片混入滷肉中，已第一時間向消費者致歉並完成退款處理，同時將問題設備送廠維修。衛生局人員現場要求業者立即下架相關滷肉湯汁，並將與刀片同批處理的絞肉全數銷毀，以避免風險擴大。衛生局指出，該案已違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，將依同法第44條裁罰新台幣6萬元以上、最高可達2億元罰鍰。此外，稽查過程亦發現業者存在多項衛生缺失，包括未定期維護食品器具、冷藏設備無溫度紀錄、作業環境不潔、垃圾桶未加蓋以及食材未離地存放等情形，均已要求限期改善，若屆期未改善，將再依法裁罰。