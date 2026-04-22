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同步帶動主動式台股 ETF的強漲表現，近一個月及今年來表現也亮眼，近一個月表現前三強的主動式台股ETF包括：主動統一台股增長上漲25.54%、主動第一金台股優上漲24.9%、主動台新優勢成長24.52%；今年以來表現前三強則為主動群益科技創新上漲61.96%、主動統一台股增長上漲59.15%、主動第一金台股優上漲57.21%。

▲主動式台股ETF持有ASIC佔比及ETF表現。（圖╱法人提供）

費城半導體指數自3月31日起，已經連續15個交易日收漲，台灣半導體供應鏈同在船上，一路跟漲推升台股再攻新高，現已站上38000點。法人分析，AI ASIC成為盤面聚焦，整體概念股行情火熱，而目前市場上14檔主動式台股ETF持有ASIC概念股，近一個月及今年來跟著強漲，例如，主動統一台股增長（00981A）上漲25.54%。法人分析，AI ASIC成為盤面聚焦，搭上Google TPU晶片題材，4月份以來聯發科一路飆漲，帶動整體ASIC概念股行情，包括：提供AI伺服器CCL供應ASIC應用、ASIC晶片水冷散熱、ASIC晶片測試、矽光子及光通訊磊晶廠等高速ASIC傳輸等各家大廠，如台光電、奇鋐、京元電及聯亞等，皆見連手大漲強勢表現。據Cmoney統計，火力較集中的如：主動野村台灣50（00985A）在ASIC持股比重約39.32%、主動第一金台股優（00994A）佔35.87%、主動復華未來50（00991A）佔31.98%、主動統一台股增長（00981A）佔31.87%。ASIC概念股的好表現，也主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，全球AI加速器市場規模持續快速成長，其中，ASIC的成長速度較GPU更加迅速擴張，GPU的增長速度在未來兩年呈現到頂成長速度持穩；ASIC仍見高速擴張，今、明年成長率達56%及64%。張正中分析，AI新世代應用需求帶動整體產業鏈持續成長，在營收與獲利驅動下，台股仍有好風景可期。