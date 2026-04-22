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針對賴清德總統出訪受阻，國民黨主席鄭麗文卻稱「民進黨政府把氣出在在野黨身上」等言論，民進黨發言人吳崢今（22）日表示，國家元首代表國家，在國家外交處境艱困、中國粗暴施壓的時刻，被打壓的就是台灣，而鄭麗文不思譴責施壓者，反而「砲口對內」要求檢討受迫害的政府，鄭麗文才是真正檢討受害者的那個人。吳崢指出，賴清德今天在中執會致詞已經講得非常清楚，面對中國粗暴施壓、惡意打壓中華民國的外交空間，朝野應該不分黨派，認清中國的真實樣貌，團結守護國家尊嚴，「在國家外交空間遭受打壓的時刻，鄭麗文卻急著把砲口對內，反過來檢討民進黨政府，令人遺憾」。吳崢表示，今早國台辦才重申「一個中國」老調，下午鄭麗文就接著附和，甚至聲稱世界都支持一中，這種說法與國際民主陣營力挺台灣走向國際舞台、譴責中國打壓台灣的事實完全脫節。吳崢痛批，中國惡劣施壓第三國、粗暴干涉台灣國際參與，現在最應該被譴責的，難道不是以粗暴手段干預台灣國際參與的中國嗎？難道鄭麗文眼裡只有中國，沒看到事發後，有多少國際民主盟友們紛紛發聲譴責中國蠻橫行徑，力挺台灣走向世界舞台嗎？鄭麗文此番發言，嚴重違背中華民國台灣優先的國家路線，更不符合台灣主流民意的期待。