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立法院長韓國瑜明天將再度協商軍購條例，就在此刻，國民黨主席鄭麗文今（22）日在中央黨部會見美國在台主席（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene），雙方強調，兩岸和平不僅對區域穩定至關重要，也符合國際社會的核心利益。兩岸關係應持續透過對話與和平發展來推進。立法院長韓國瑜上週協商軍購條例未果，明天下午2時將二度協商。傳出美方壓力升溫，加上民進黨「擋軍購」質疑在基層發酵，國民黨立場鬆動，日前強調「絕不是只有3800億元」，只要獲得美國發價書就支持。鄭麗文今天在國民黨中央黨部會見谷立言，雙方強調，兩岸和平不僅對區域穩定至關重要，也符合國際社會的核心利益。兩岸關係應持續透過對話與和平發展來推進。至於雙方有無談論道軍購議題，國民黨文傳會主委尹乃菁回應，不清楚，既然美國在台協會在臉書發布了，就以它們發布的為準，講了什麼就去看谷立言的臉書就好。