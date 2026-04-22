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▲道奇守護神迪亞茲（Edwin Diaz）因右手肘韌帶傷勢將進行關節鏡手術，預計明星賽前無法歸隊，對道奇牛棚戰力是一大重創。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇正陷入開季以來最嚴峻的牛棚危機！季前砸下3年6900萬美元（約新台幣21.7億元）重金簽下的守護神迪亞茲（Edwin Diaz），今日因右手肘傷勢確定動刀，明星賽前歸期遙遙。面對牛棚戰力的巨大缺口，外界紛紛揣測道奇是否會將表現掙扎的先發新星佐佐木朗希轉往後援救火？對此，道奇總管高姆斯（Brandon Gomes）給出了斬釘截鐵的一字回應：「不。」32歲的迪亞茲（Edwin Diaz）本季表現令人失望，防禦率高達10.50，且在4月19日的出賽中球速驟降、甚至連一個出局數都抓不到。道奇球團隨即將其放入15天傷兵名單，並證實他將接受右手肘關節鏡手術。這對志在挑戰世界大賽三連霸的道奇而言是沈重打擊，畢竟迪亞茲是球團季前最重要的補強之一。24歲的佐佐木朗希本季4場先發防禦率高達6.11，17.2局被敲出21支安打，與外界期待的王牌身手有落差。儘管如此，道奇棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）強調，目前球團重點在於穩定佐佐木的控球與投球機制，將其視為長期的先發王牌，總管高姆斯更直接拒絕了讓他轉任牛棚的提議。雖然迪亞茲缺陣，但道奇並非無藥可救。目前牛棚中表現最亮眼的是老將崔南（Blake Treinen），他本季防禦率僅1.04；左投維西亞（Alex Vesia）更是保持8.2局無失分的完美數據。此外，2025年簽下的史考特（Tanner Scott）也是可能人選。更值得關注的是，去年在道奇季後賽表現優異的舊將寇派克（Michael Kopech）目前正值自由球員身份，由於他在2024年季後賽繳出防禦率3.00、9局飆10K的優質表現，道奇極大機率再度出手網羅，以填補迪亞茲留下的戰力真空。