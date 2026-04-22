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▲江和樹要上臉書回應，卻因李貞秀秒刪文「無球可打」。（圖／江和樹提供，2026.04.22）

民眾黨中央委員江和樹5天前上政論節目單挑李貞秀，今天再提到李貞秀被開除黨籍和高虹安無關，關鍵是和台中市黨部主委陳清龍的Line對話，提及「記得錢要乾淨、金流要做好」，被柯文哲下令「處理」，但身為鐵柯粉的她卻把氣出在黃國昌身上。李貞秀得知節目內容後，氣得私訊江和樹，大罵「無恥、拍馬、你還是個人嗎？」還發臉書指江和樹背後說「全黨周榆修最壞」，之後卻秒刪文。民眾黨台中市議員江和樹今（22）日上「《中午來開匯》節目，主持人黃光芹問及李貞秀事件內幕，江和樹表示「如果侮辱高虹安就會被開除，我不知被民眾黨開除幾次了」！他還喊話李貞秀，「良心建議妳（李貞秀）要注意，不要忘記了，妳跟陳清龍的Line的對話是寫了什麼，當時妳要求了什麼東西？妳要求了一個金額沒有錯吧？妳還特別強調了一句話『記得那個錢要乾淨，金流要做好』。」江和樹認為，離開了就該好聚好散，李貞秀對柯文哲沒有惡言，但無法理解她和黃國昌就只見過開會時那一次，明明是柯文哲下令，她卻硬要打黃國昌，黃國昌都不是立委了，今天跑去立法院找他幹嘛？黃光芹追問，李貞秀對柯文哲和黃國昌為什麼有落差？江和樹答「因為她知道打柯P會被罵」。江和樹批評李貞秀「沒有料還硬要裝，當然會被罵很慘」，現在選擇和當初嘲笑她的人站在一起，是能紅多久？並問「最後發狂的時候，接到誰的電話？」「有沒有人答應給你多少錢、要求你辭職？如果位置可以用買的，我會選擇離開這個黨。」江和樹1點半下節目，3點多就接到李貞秀的私訊，罵他「你無恥不無恥啊！造謠出來當打手，你有什麼證據？一天到晚想要拍馬屁有什麼用嗎？有人理你嗎？可憐啊，你還是個人嗎？」並同步在臉書發文，「江和樹你背後跟我說，全黨周榆修最壞，是不是你說的？快出來打球！」江和樹先回應「我還在呼吸，感謝關心」，要公開回文時，發現李貞秀已刪文，於是再回她「我要出來打球了，但是沒有投手」、「你刪文了我怎麼打？」