韓國職棒（KBO）今（22）日於蠶室球場上演「亞援之戰」，韓華鷹台灣左投王彥程「投1休5」今掛帥先發，對決LG雙子的澳洲好手威爾斯（Lachlan Wells），將在台灣時間下午5點半開打。王彥程目前投球局數22.2局中僅有4分自責分，他11日出賽的片段還被韓國球迷剪輯成短影片，10天已破180萬次觀看，更被讚「就像台灣青春電影主角！」
王彥程防禦率聯賽第5 今下午對決LG澳洲好手
韓華鷹昨（21）日對上LG，不料LG在第四局利用韓華的防守失誤，加上成功攻略對方先發投手文東柱，攻下5分取得領先。LG在七局下，2出局 、二壘有人的情況下敲安打。終場韓華追分不及，以5：6不敵LG雙子。
今天將會是韓華鷹與LG的第二戰，也被韓媒《OSEN》譽為「最強亞援」之戰。王彥程目前寫下防禦率1.59，投球局數22.2中僅有4分自責分，數據超車同隊的大前輩柳賢振與新生代火球男文東柱，成為韓華輪值先發投手中相當穩定的核心。
面對王彥程，LG雙子同樣派出本季表現最佳的亞洲配額投手威爾斯（Lachlan Wells）應戰，威爾斯目前防禦率僅 2.12，實力不容小覷。兩位左投的「亞洲配額」巔峰對決，將在台灣時間下午5點半開打。
王彥程笑容席捲KBO！13秒短片吸180萬次觀看
除了場上壓制力，王彥程在韓國的人氣也直線上升中！有韓國網友剪輯王彥程11日出戰起亞虎時投球的畫面。影片中，王彥程在與捕手溝通時面露微笑，投出一顆偏低角度壞球吸引打者出棒，形成滾地球後王彥程隨即處理並回傳一壘刺殺打者。
只見王彥程又笑著跑向主審要球，主審也暖心拍拍他的背，影片搭配的音樂還是韓國歌手李茂珍的〈青春漫畫 청춘만화〉。這部僅13秒的短片（Shorts）上傳Youtube後造成風潮，10天內就累積高達180萬次觀看數。
「台灣青春電影的感覺！」韓網祝福：真心希望他能成功
韓國球迷紛紛在這部影片底下留言，「是台灣青春電影的感覺！！」、「就像台灣電影主角一樣哈哈哈（대만 영화 주인공같음ㅋㅋㅋ）」光是該則留言就超過5千讚。
也有韓國網友溫暖送上祝福，「真的好喜歡他給人的印象，真心希望他能成功。在異鄉生活一定很辛苦，但他總是笑臉迎人，還很努力融入韓國文化。」也笑稱，「裁判到底為什麼要對他那麼溫柔啦！」
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韓華鷹昨（21）日對上LG，不料LG在第四局利用韓華的防守失誤，加上成功攻略對方先發投手文東柱，攻下5分取得領先。LG在七局下，2出局 、二壘有人的情況下敲安打。終場韓華追分不及，以5：6不敵LG雙子。
今天將會是韓華鷹與LG的第二戰，也被韓媒《OSEN》譽為「最強亞援」之戰。王彥程目前寫下防禦率1.59，投球局數22.2中僅有4分自責分，數據超車同隊的大前輩柳賢振與新生代火球男文東柱，成為韓華輪值先發投手中相當穩定的核心。
面對王彥程，LG雙子同樣派出本季表現最佳的亞洲配額投手威爾斯（Lachlan Wells）應戰，威爾斯目前防禦率僅 2.12，實力不容小覷。兩位左投的「亞洲配額」巔峰對決，將在台灣時間下午5點半開打。
王彥程笑容席捲KBO！13秒短片吸180萬次觀看
除了場上壓制力，王彥程在韓國的人氣也直線上升中！有韓國網友剪輯王彥程11日出戰起亞虎時投球的畫面。影片中，王彥程在與捕手溝通時面露微笑，投出一顆偏低角度壞球吸引打者出棒，形成滾地球後王彥程隨即處理並回傳一壘刺殺打者。
只見王彥程又笑著跑向主審要球，主審也暖心拍拍他的背，影片搭配的音樂還是韓國歌手李茂珍的〈青春漫畫 청춘만화〉。這部僅13秒的短片（Shorts）上傳Youtube後造成風潮，10天內就累積高達180萬次觀看數。
「台灣青春電影的感覺！」韓網祝福：真心希望他能成功
韓國球迷紛紛在這部影片底下留言，「是台灣青春電影的感覺！！」、「就像台灣電影主角一樣哈哈哈（대만 영화 주인공같음ㅋㅋㅋ）」光是該則留言就超過5千讚。
也有韓國網友溫暖送上祝福，「真的好喜歡他給人的印象，真心希望他能成功。在異鄉生活一定很辛苦，但他總是笑臉迎人，還很努力融入韓國文化。」也笑稱，「裁判到底為什麼要對他那麼溫柔啦！」