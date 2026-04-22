OpenAI近日推出ChatGPT Images 2.0，主打圖片生成與編輯能力同步升級，不只更能理解使用者指令，圖中文字表現也更穩，多語言支援進一步提升，連中文提示詞也更容易產出接近預期的畫面。官方也強調，新版在細節複雜度、真實感與局部修圖方面都有進步，並已在所有ChatGPT方案推出。《NOWNEWS》實際測試，圖片精細度確實高出許多，尤其在中文字的部分，大幅減少了鬼畫符，可以更加精準的加入在圖片內。
OpenAI近日發布ChatGPT Images 2.0，定位為新一代圖片生成模型。官方表示，這一版重點包括更好的文字呈現、多語言支援、進階圖片編輯，以及更強的指令理解能力，可以進行快速、高品質圖片生成與編輯的旗艦級模型。
中文提示詞更好用了 多語言支援成亮點
對台灣使用者來說，這次更新最有感的重點之一，就是多語言能力提升。OpenAI在官方介紹中直接點出除了英文以外，模型對多語言提示的理解與輸出表現更完整，也讓中文使用者不用硬把需求翻成英文，就能生成接近預期的結果。
圖中文字更穩 海報、圖卡與簡報更實用
過去AI生圖常被詬病「字醜、字亂、字不對」，但OpenAI這次無論是海報標題、商品標籤、簡報頁面、介面示意圖，或社群圖卡裡需要直接放入文字的場景，ChatGPT Images 2.0都更偏向可實際使用的成品。除了從零開始生成圖片，ChatGPT Images 2.0也更強調編輯流程。OpenAI說明，新系統可接受文字與圖片輸入，並支援圖片編修；使用者能在既有圖片上進行調整，讓補細節、換背景、增減物件等需求變得更直覺，對於哪裡要改、改成什麼樣子這類複雜要求，會比舊版更容易執行到位。
畫面質感更好 細節、真實感與複雜度同步提升
如果說前一代AI生圖已經能做出漂亮圖片，ChatGPT Images 2.0則是在新模型生成密集文字能力更強，畫面不只更細，也更能處理複雜資訊與完整版面GPT Image 2支援彈性影像尺寸與高保真圖像輸入，適合從橫幅、直式到多種不同視覺比例的應用場景，對內容編輯、設計人員、行銷企劃來說非常實用。
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OpenAI近日發布ChatGPT Images 2.0，定位為新一代圖片生成模型。官方表示，這一版重點包括更好的文字呈現、多語言支援、進階圖片編輯，以及更強的指令理解能力，可以進行快速、高品質圖片生成與編輯的旗艦級模型。
中文提示詞更好用了 多語言支援成亮點
對台灣使用者來說，這次更新最有感的重點之一，就是多語言能力提升。OpenAI在官方介紹中直接點出除了英文以外，模型對多語言提示的理解與輸出表現更完整，也讓中文使用者不用硬把需求翻成英文，就能生成接近預期的結果。
圖中文字更穩 海報、圖卡與簡報更實用
過去AI生圖常被詬病「字醜、字亂、字不對」，但OpenAI這次無論是海報標題、商品標籤、簡報頁面、介面示意圖，或社群圖卡裡需要直接放入文字的場景，ChatGPT Images 2.0都更偏向可實際使用的成品。除了從零開始生成圖片，ChatGPT Images 2.0也更強調編輯流程。OpenAI說明，新系統可接受文字與圖片輸入，並支援圖片編修；使用者能在既有圖片上進行調整，讓補細節、換背景、增減物件等需求變得更直覺，對於哪裡要改、改成什麼樣子這類複雜要求，會比舊版更容易執行到位。
畫面質感更好 細節、真實感與複雜度同步提升
如果說前一代AI生圖已經能做出漂亮圖片，ChatGPT Images 2.0則是在新模型生成密集文字能力更強，畫面不只更細，也更能處理複雜資訊與完整版面GPT Image 2支援彈性影像尺寸與高保真圖像輸入，適合從橫幅、直式到多種不同視覺比例的應用場景，對內容編輯、設計人員、行銷企劃來說非常實用。