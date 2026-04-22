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北台灣新地標─淡江大橋即將通車，相關單位於通車前舉辦路跑暨自行車活動，開放民眾提前登橋體驗，吸引近萬名跑者與車友參與。汽車品牌TOYOTA以協辦單位參與，並以「全球之最結合純電鉅作」為概念，將全球最長單塔不對稱斜張橋的地標意義，與bZ4X純電車款的創新科技相互呼應，展現品牌在電動化領域成果，也進一步呈現新能源車輛發展趨勢。淡江大橋為單塔不對稱斜張橋，為北台灣重要交通建設之一。本次活動於正式通車前封路舉行，讓民眾得以步行或騎乘自行車方式，近距離感受橋體結構與視野景觀，具指標性與紀念意義，吸引上萬名跑者、車友及民眾到場，在大橋上揮灑汗水，感受世界級地標的壯闊。。活動現場除運動賽事外，設有車輛展示與休憩空間。TOYOTA在「新能源展車區」展示了bZ4X純電跨界休旅與Mirai氫燃料電池車，提共跑者與車友近距離感受新能源車款魅力，以及了解不同新能源技術應用。另設置車主休息區與補給服務，提升參與者便利性。活動期間亦安排領跑車及橋上補給站，協助賽事順利進行。在新能源發展方面，業者表示，目前產品布局涵蓋油電混合、純電動及氫能車款，持續因應不同使用需求。其中，純電車款主打日常與長途行駛能力，氫燃料電池車則強調補能效率與零排放特性，作為未來移動解決方案之一。TOYOTA表示，長期與台灣民眾並肩前行，未來將持續關注並投入移動與永續發展。透過本次活動，不僅見證重要地標的誕生，也展現品牌對於環境責任與移動服務的長期承諾，希望陪伴每一段通往未來的旅程。