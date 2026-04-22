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▲李四川、蘇巧慧網路討論走勢。（圖／取自TPOC台灣議題研究中心）

▲李四川、蘇巧慧網路好感度比較。（圖／取自TPOC台灣議題研究中心）

▲李四川、蘇巧慧社群數據分析。（圖／取自TPOC台灣議題研究中心）

2026年新北市長選戰進入白熱化階段，隨著藍綠白三方對決態勢成形，儘管黃國昌在網路聲量與個人影響力上仍具高度關注度，但近期選戰焦點已逐步收斂至藍綠兩大陣營的競爭，根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察發現，李四川目前在整體聲量與好感度指標上維持雙雙領先；蘇巧慧則在近期負面討論影響下好感度承壓，但仍持續透過社群經營維持曝光與擴散動能。在雙方各自鞏固基本盤的情況下，聲量與好感度之間的落差，最終是否能轉化為實際選票動能，中間選民流向仍是關鍵變數。TPOC台灣議題研究中心觀察蘇巧慧與李四川近兩週的網路聲量走勢，雙方呈現交錯上升、互有領先的拉鋸態勢。4月13日，民調顯示蘇巧慧以43.5%的適任度首度超越李四川（41.5%），引發網路熱議，當日兩人聲量皆突破7千則以上。隨後幾日（4月15日至4月19日），李四川聲量持續維持領先，除與黃國昌會面帶動話題外，亦因遭媒體人批評選舉「賣相差」引發討論；同時，社群上仍有不少國民黨力挺「川伯」的貼文，維持一定聲量動能。直至4月20日，蘇巧慧因參與媽祖繞境活動，再度帶動聲量回升至近9千則，並反超李四川。TPOC台灣議題研究中心觀察李四川與蘇巧慧近一個月的聲量與好感度表現，發現李四川總聲量達17.8萬則，勝於蘇巧慧的14.5萬則。在情緒指標（P/N值）方面，李四川仍以0.83的好感度優於蘇巧慧的0.69。進一步分析負面話題，發現蘇巧慧助理疑似赴李四川活動現場錄影「盯場」在社群激起議論，蘇後續的回應被譏「心虛」、「結結巴巴」，引發網友反感；其二，蘇巧慧的核能立場頻遭質疑「髮夾彎」，儘管她一再澄清立場未變，網友仍以「說謊」、「狡辯」等語氣相譏。針對美麗島公布蘇巧慧領先的民調結果，也引來不少網友質疑真實性。TPOC台灣議題研究中心觀察顯示，李四川的負面話題則聚焦「抄襲風波」與「公館圓環爭議」，前者是指其競選主視覺抄襲前綠委鄭運鵬「扛鐵鎚」的形象，後者則是網友抱怨在李四川擔任台北市副市長期間拆除公館圓環，至今仍未改善中永和的塞車問題，而李四川「當選新北市長後一定會解決」的回應，同樣引發輿論反批「難道不當市長就不處理嗎」。從近一個月的自媒體經營數據來看，蘇巧慧於臉書、Instagram與Threads的總發文量達134則，累計創造約94萬次社群互動；相較之下，李四川則以臉書經營為主，累積37則貼文、約58.6萬次互動。此一數據顯示，蘇巧慧在社群經營明顯更為積極，但若進一步觀察單則貼文的平均影響力，蘇巧慧約為7,020次互動，則低於李四川的15,857次互動。若從兩人互動數最高的單則貼文來看，李四川一則「他竟然說了我的初戀」影片獲得韓國瑜聲援，提及其過往參與高雄團隊治水經驗，進一步強化其工程專業形象，累積35,092次互動。蘇巧慧互動最高的貼文則是生日包潤餅（32,596次互動），以及與前總統蔡英文一同參與白沙屯進香活動（25,111次互動）。整體來看，兩人高互動貼文皆顯示「與同黨重要政治人物同框或連結」的內容，更容易形成社群擴散效果。儘管李四川目前在聲量與好感度上維持雙重優勢，蘇巧慧仍透過社群經營持續保有一定擴散動能。在中間選民態度游離、選戰逐步進入深水區的關鍵階段，李四川團隊如何將既有網路動能進一步轉化為實質選票，並擴大跨平台觸及、接觸更多中間選民，將成為下一階段的核心課題。隨著新北市藍白合民調月底出爐，若黃國昌與李四川正式合體，其高聲量與高爭議並存的個人風格，是否為李四川帶來助攻，抑或是變成累贅，也將成為後續輿情發展的重要觀察指標。