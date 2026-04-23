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紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）無疑是當代最強悍的打者之一，他那驚人的MVP履歷與美聯全壘打紀錄足以載入史冊。不過，在講求「奪冠至上」的紐約布朗克斯，賈吉正面臨一項殘酷的審判，如果生涯最終沒有冠軍戒指，這一切輝煌數據究竟意義何在？名嘴麥克凱（Michael Kay）直言：「沒戒指的人，沒資格談傳奇。」針對球迷提出賈吉是否需要冠軍戒才能完整其傳奇地位的疑問，洋基知名球評與主播麥克凱給出相當直接的答覆。他表示：「如果你說沒奪冠不會影響他的歷史地位，我認為你是在自欺欺人。這絕對會影響。這就是他履歷中缺失的那一塊。」賈吉在2024年曾非常接近世界大賽冠軍，最終卻在世界大賽中不敵大谷翔平領軍的洛杉磯道奇。那次失利不僅僅是丟失冠軍，更讓外界對賈吉在關鍵時刻帶領球隊奪冠的能力打上問號。在棒球歷史中，不乏打擊數據逆天的「無冠傳奇」。例如傳奇打者威廉斯（Ted Williams）生涯打擊率高達3成44、轟出521發全壘打，卻終身未奪冠；又如「小熊先生」班克斯（Ernie Banks）坐擁512轟與兩座MVP，同樣雙手空空。即便他們被公認為史上最偉大球員，但在所有討論的最後，總會有人問一句：「他拿過世界大賽冠軍嗎？」而現在，這句帶刺的問候已開始如影隨形地跟著賈吉。雖然賈吉年復一年交出史詩級表現，但球迷更在乎的是洋基制服組是否補強到位。對於這支以「27冠」自豪的豪門球隊來說，長達十多年的冠軍荒已讓紐約客失去耐心。對賈吉而言，世界大賽冠軍已不再只是加分題，而是決定他最終能否與貝比魯斯（Babe Ruth）、基特（Derek Jeter）併列洋基神殿的唯一門票。