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台鐵公司今（22）日「台鐵假期」招標起跑，將透過與旅行業者合作，推出「套票」搭配旅遊行程、飯店住宿、景點門票、交通接送及美食體驗等，開拓鐵道觀光市場。台鐵公司副總經理劉雙火指出，有4、5家旅行社表達意願，最終結果並不會限定單一業者，但還要評估投標內容資格。台鐵日前舉辦台鐵假期權利經營案招商說明會，今日起至5月11日開放業者投標，希望提供旅客整合型旅遊服務，吸引更多國內、外民眾搭乘台鐵出遊。台鐵假期將採五大推動機制，包括：台鐵提供固定列車座位數、與旅行社合作規劃行程、提供優惠票價、設定銷售目標（承諾座位數），以及達標後再給予進一步折扣。此舉有助建立穩定的商業模式，並降低旅行社在行程設計時對座位供給的不確定性，進一步提升業者參與意願。劉雙火說，投標業者原則上是要旅行社，屆時會看業者的投標文件內容，評估能力，約有4、5家業者表達意願，最終評選結果並無設置數量上限。依照投標須知，車票票款折扣為以自強號原價為計算基準，平日7折、假日8折，假日為星期五至星期日、國定假日，以及連假前一日和收假日。業者銷售回饋機制以單季計算，3000張按實際銷售票款的10%計算銷售回饋金；6000張則是以票款20%計算；1萬張則是30%；業者車票賣越多、折扣越多。目前已跟台鐵合作的旅行社包含雄獅旅行社的山嵐號、海風號、栩悅號、福森號、藍皮解憂號等觀光列車，以及易遊網的環島之星主題列車等。