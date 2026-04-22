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台中市議會交通地政業務質詢中，市議員王立任、黃守達、謝志忠、張玉嬿共同發聲指出，台中觀光旅館正陷入「房價六都最低、住用率卻倒數第二」的雙重困境。議員王立任直指台中觀光動能嚴重熄火，遊客多傾向「一日遊」的過境模式，呼籲市府正視產值流失的現實，提出具體對策保障旅宿業者生存權。議員王立任引用交通部最新統計數據指出，台中市觀光旅館的平均房價已淪為六都墊底。以 113 年至 114 年數據為例，台中市房價分別為 2754 元與 2873 元，是六都中唯一跌破 3000 元大關的城市。然而，低房價並未帶來預期的住宿紅利，114 年台中住用率僅 61.44%，在六都中排名倒數第二，陷入「便宜也沒人住」的窘境。王立任進一步分析觀光動能的落差，相較於台北市住宿率年成長 3.58%、桃園市成長 2.98%，台中市的年增率僅有慘不忍睹的 1.14%。他痛批，經濟實惠的房價本應是競爭優勢，但在住宿率低迷的情況下，證明市府未能創造足夠的留宿誘因，導致遊客淪為「沾醬油」式的短暫停留，無法為地方留住實質消費。「看得到人潮，卻賺不到錢！」王立任強調，市府近年雖對外宣稱百萬觀光人次，但若遊客不留宿，產值便難以落實到在地旅宿業者手中。要求市府，應針對夜間經濟發展及大眾運輸配套進行全面檢討，從根本強化城市觀光魅力，讓遊客「願意留下來住一晚」，別讓台中的觀光發展只剩空洞的數字。