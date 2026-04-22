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舊金山巨人今（22）日靠著投手群發威，3：1擊敗洛杉磯道奇，韓國球星李政厚卻因為一次本壘攻防戰意外成為討論焦點。當時在6局下，。李政厚賽後否認是針對隊友，而是因為滑壘過程中再次撞到原本就有傷的右腿，當下感覺傷勢變嚴重，才會有此反應。爭議事件發生在第六局下半，2出局後李政厚面對山本由伸，敲出安打上壘，下一棒拉莫斯（Heliot Ramos）打出中外野落地安打，腳程飛快的李政厚竟從一壘直衝本壘，側身滑壘仍遭到回傳球觸殺出局。李政厚滑壘後並未起身，當下坐在本壘區面露不悅神情，下一棒的隊友、25歲二年級生吉爾伯特（Drew Gilbert）上前關心，打算從後方攙扶他起身，結果畫面拍到李政厚繼續擺臭臉、還兩度用肩膀甩開隊友的手，片段在網路上引發爭議。賽後李政厚接受大批媒體訪問，此外他也透露，在此前與國民隊系列賽，就因為守備發生的腳傷，至今還沒有完全恢復。儘管李政厚做出解釋，但球迷仍對於他當下的失控反應不買單，直言他「教養真的很差」、「這個成績還這種態度，趕快回韓國吧」、「這咖就中二啊 自以為自己有點名氣不得了」，也有不少人提出疑問，質疑李政厚為何會在隊友打出一壘安打後就貿然衝本壘。，認為他在明知李政厚帶傷跑壘情況下，仍給出衝回本壘的指示，直言這明顯是「過於激進的指示」，導致李政厚冒險衝壘造成傷勢加劇。李政厚六局下衝本壘失敗後，下一個半局繼續待在場上守備，到八局上半提前退場，由恩卡納西翁（Jerar Encarnacion）接替其右外野守備任務。