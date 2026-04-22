舊金山巨人今（22）日靠著投手群發威，3：1擊敗洛杉磯道奇，韓國球星李政厚卻因為一次本壘攻防戰意外成為討論焦點。當時在6局下，李政厚從一壘直衝本壘，被觸殺出局後坐在地上，一旁的隊友上前攙扶，李政厚卻疑似臭臉、連續2次狠甩隊友的手，畫面全部被轉播拍攝下來。李政厚賽後否認是針對隊友，而是因為滑壘過程中再次撞到原本就有傷的右腿，當下感覺傷勢變嚴重，才會有此反應。
李政厚直衝本壘被觸殺 被拍到臭臉、疑似狠甩隊友手
爭議事件發生在第六局下半，2出局後李政厚面對山本由伸，敲出安打上壘，下一棒拉莫斯（Heliot Ramos）打出中外野落地安打，腳程飛快的李政厚竟從一壘直衝本壘，側身滑壘仍遭到回傳球觸殺出局。
李政厚滑壘後並未起身，當下坐在本壘區面露不悅神情，下一棒的隊友、25歲二年級生吉爾伯特（Drew Gilbert）上前關心，打算從後方攙扶他起身，結果畫面拍到李政厚繼續擺臭臉、還兩度用肩膀甩開隊友的手，片段在網路上引發爭議。
李政厚解釋擔心傷勢加劇 部分球迷仍不買單：教養真的很差
賽後李政厚接受大批媒體訪問，坦言當下確實有情緒化反應，但並非是因為隊友或是遭到觸殺緣故，而是在滑壘過程中，感覺再次撞到原本就有傷的右腿，當下感覺傷勢變嚴重才感到沮喪。此外他也透露，在此前與國民隊系列賽，就因為守備發生的腳傷，至今還沒有完全恢復。
儘管李政厚做出解釋，但球迷仍對於他當下的失控反應不買單，直言他「教養真的很差」、「這個成績還這種態度，趕快回韓國吧」、「這咖就中二啊 自以為自己有點名氣不得了」，也有不少人提出疑問，質疑李政厚為何會在隊友打出一壘安打後就貿然衝本壘。
韓媒給出另一個觀點 矛頭指向三壘指導教練博格
這部分韓媒《SPOTV NEWS》賽後也給出另一個觀點，將矛頭指向巨人三壘指導教練博格（Hector Borg），認為他在明知李政厚帶傷跑壘情況下，仍給出衝回本壘的指示，直言這明顯是「過於激進的指示」，導致李政厚冒險衝壘造成傷勢加劇。
李政厚六局下衝本壘失敗後，下一個半局繼續待在場上守備，到八局上半提前退場，由恩卡納西翁（Jerar Encarnacion）接替其右外野守備任務。
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爭議事件發生在第六局下半，2出局後李政厚面對山本由伸，敲出安打上壘，下一棒拉莫斯（Heliot Ramos）打出中外野落地安打，腳程飛快的李政厚竟從一壘直衝本壘，側身滑壘仍遭到回傳球觸殺出局。
李政厚滑壘後並未起身，當下坐在本壘區面露不悅神情，下一棒的隊友、25歲二年級生吉爾伯特（Drew Gilbert）上前關心，打算從後方攙扶他起身，結果畫面拍到李政厚繼續擺臭臉、還兩度用肩膀甩開隊友的手，片段在網路上引發爭議。
李政厚解釋擔心傷勢加劇 部分球迷仍不買單：教養真的很差
賽後李政厚接受大批媒體訪問，坦言當下確實有情緒化反應，但並非是因為隊友或是遭到觸殺緣故，而是在滑壘過程中，感覺再次撞到原本就有傷的右腿，當下感覺傷勢變嚴重才感到沮喪。此外他也透露，在此前與國民隊系列賽，就因為守備發生的腳傷，至今還沒有完全恢復。
儘管李政厚做出解釋，但球迷仍對於他當下的失控反應不買單，直言他「教養真的很差」、「這個成績還這種態度，趕快回韓國吧」、「這咖就中二啊 自以為自己有點名氣不得了」，也有不少人提出疑問，質疑李政厚為何會在隊友打出一壘安打後就貿然衝本壘。
韓媒給出另一個觀點 矛頭指向三壘指導教練博格
這部分韓媒《SPOTV NEWS》賽後也給出另一個觀點，將矛頭指向巨人三壘指導教練博格（Hector Borg），認為他在明知李政厚帶傷跑壘情況下，仍給出衝回本壘的指示，直言這明顯是「過於激進的指示」，導致李政厚冒險衝壘造成傷勢加劇。
李政厚六局下衝本壘失敗後，下一個半局繼續待在場上守備，到八局上半提前退場，由恩卡納西翁（Jerar Encarnacion）接替其右外野守備任務。