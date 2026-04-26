我是廣告 請繼續往下閱讀

♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週整體磁場變動頻繁，，許多星座將面臨「耐性與人際」的考驗。射手座需收斂脾氣避免趕走貴人，牡羊與巨蟹則要留心職場或感情中的小人與不忠。儘管摩羯在金錢上可能擦身而過，但雙魚座展現「先苦後甘」的強運。提醒，本週普遍存在條件談不攏的狀況，保持心態穩定才是轉運關鍵。本週運勢重點：工作這週小心身邊小人出沒，影響工作甚至客戶對你的信任/評價。◾ 工作、事業運：要談成生意沒那麼簡單，別太消極，否則你會傾向放棄。◾ 愛情、桃花運：如果有想約出來的對象，你會有點約不出來，對方也還有其他對象。本週運勢重點：工作這週工作方面有沒興趣的案子，對方也是興趣缺缺。◾ 工作、事業運：對於現狀有點不夠滿意。◾ 愛情、桃花運：想要找刺激，新的對象。本週運勢重點：工作、日常這週工作方面莫緊張，對方只是有點猶豫而已。◾ 工作、事業運：太注重自己的表現，別太焦慮。◾ 愛情、桃花運：有心儀的對象，或是很想談戀愛，也有對象出現，對方喜歡你，只是還有其他選擇。本週運勢重點：工作、愛情這週工作小心小人出沒，但是你的貴人強大很多，所以是有業績的。◾ 工作、事業運：小心小人出沒，但是你的貴人強大很多，所以是有業績的。◾ 愛情、桃花運：小心對方劈腿偷吃，有新對象出現。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面有追求者，是你不會想交往的類型，或你只是太害羞。◾ 工作、事業運：機會不是沒有，只是很可能談不攏，或遇到很瞎的客戶。◾ 愛情、桃花運：對方喜歡你，但是你未必。本週運勢重點：工作這週工作愛情方面都有點霉運，該換個心態過日子。◾ 工作、事業運：有點卯吃寅糧的感覺，很焦慮。◾ 愛情、桃花運：對方漸漸淡出，你會很焦慮。本週運勢重點：愛情這週愛情方面是許多人注目的焦點，尤其是你的外表/外在。◾ 工作、事業運：之前有過不愉快的話會有點陰影，但是工作運旺。◾ 愛情、桃花運：桃花運旺，只是你拒人於千里之外。本週運勢重點：工作這週愛情方面會有人對你很積極，而且條件還不錯。◾ 工作、事業運：若是談生意，不是談不成只是對方雜事太多。◾ 愛情、桃花運：有好桃花出現，是條件很好的。本週運勢重點：日常這週日常生活中小心趕走關心你、愛你的人，脾氣要收斂一點。◾ 工作、事業運：你沒什麼耐性會失去大案子喔！◾ 愛情、桃花運：暫時沒有桃花運。本週運勢重點：金錢這週如果涉及到金錢方面，有可能擦身而過。◾ 工作、事業運：如果業績差該加強一下自己，客戶會覺得其他的更好。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話對方在考慮要不要前進一步。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情方面桃花淡薄，該是時候保養自己了。◾ 工作、事業運：比較沒機會，尤其是客戶會覺得你的條件高。◾ 愛情、桃花運：如果有對象的話比較不可能，對方應該已經死會了。本週運勢重點：工作這週工作愛情方面算是先損失後得，而且是完美的結果。◾ 工作、事業運：如果有機會損失，後面有甜美的價錢在等你。◾ 愛情、桃花運：努力一點會脫單的。