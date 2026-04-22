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光通訊磊晶廠聯亞今（22）日法說會，董事會通過與日商住友電氣工業株式會社正式簽訂磷化銦（InP）基板的長期供貨合約。與住友電工合約期間達5年，自2026年起至2030年止。聯亞指出，公司鎖定長達5年的供應來源，旨在確保關鍵原物料供應穩定，以全力支應營運與發展需求。除了鞏固上游原料，聯亞2026年第一季受惠AI帶動矽光子高速傳輸需求放量，單季營收9.04億元，季增41%、年增99%。獲利「三率三升」，毛利率攀升至54.8%，年增23個百分點，營益率41.3%，年增31個百分點，歸屬母公司稅後淨利3.18億元，年增657.1%，單季每股純益（EPS）3.44元。3月單月自結稅後淨利1.26億元，年增350%，單月EPS 1.36元。聯亞表示，第一季資料中心產品已占總營收的80%至85%，其中絕大宗皆為矽光產品，電信產品則約占5%至10%，其餘產品占約5%。聯亞強調目前矽光產品的需求非常強勁，隨著公司本身以及下游代工廠的產能持續擴增，預期未來幾季矽光產品的出貨量都將維持穩健增長的態勢，第二季營收季增有機會超越去年第四季約16%的成長幅度。