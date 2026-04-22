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2026年新北市長選戰進入白熱化階段，隨著藍綠白三方對決態勢成形，儘管黃國昌在網路聲量與個人影響力上仍具高度關注度，但近期選戰焦點已逐步收斂至藍綠兩大陣營的競爭，根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察發現，李四川目前在整體聲量與好感度指標上維持雙雙領先；對此，粉專政客爽狠酸，「悲報！蘇巧慧水獺媽媽裝模作樣的戰術失敗，一個月以來『李四川聲量、好感度皆勝蘇巧慧』，原來蘇巧慧才是綠營口中的『賣相差的水果』」。TPOC台灣議題研究中心從近一個月的自媒體經營數據來看，蘇巧慧於臉書、Instagram與Threads的總發文量達134則，累計創造約94萬次社群互動；相較之下，李四川則以臉書經營為主，累積37則貼文、約58.6萬次互動。此一數據顯示，蘇巧慧在社群經營明顯更為積極，但若進一步觀察單則貼文的平均影響力，蘇巧慧約為7,020次互動，則低於李四川的15,857次互動。TPOC台灣議題研究中心指出，若從兩人互動數最高的單則貼文來看，李四川一則「他竟然說了我的初戀」影片獲得韓國瑜聲援，提及其過往參與高雄團隊治水經驗，進一步強化其工程專業形象，累積35,092次互動。蘇巧慧互動最高的貼文則是生日包潤餅（32,596次互動），以及與前總統蔡英文一同參與白沙屯進香活動（25,111次互動）。整體來看，兩人高互動貼文皆顯示「與同黨重要政治人物同框或連結」的內容，更容易形成社群擴散效果。對此，政客爽今日在臉書發文表示，「悲報！蘇巧慧水獺媽媽裝模作樣的戰術失敗，一個月以來『李四川聲量、好感度皆勝蘇巧慧』，原來蘇巧慧才是綠營口中的『賣相差的水果』」。政客爽狠酸，民進黨、綠營側翼打李四川打半天，結果好感度比蘇巧慧還高。根據TPOC台灣議題研究中心的數據顯示，蘇巧慧最大的兩個負面聲量是「蘇巧慧助理去李四川活動盯場，結果回答的結結巴巴」、「核電議題髮夾彎」。政客爽感嘆，「所以說阿，人設再怎麼裝，本質是糟糕的，永遠都會被人發現。最搞笑的是，蘇巧慧聲量最高的不是她花一堆心思做的主題曲、也不是她奮力的唱歌跳舞。而是生日包潤餅。祝福蘇巧慧以後天天包潤餅，加油！」