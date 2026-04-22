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▲吳政勳（左起）、陳明真、楊子儀在西門町天后宮祈求《農曆三月二十三》能有不錯的成績。（圖／記者吳翊緁攝）

▲楊子儀在《農曆三月二十三》角色情緒很複雜，也有不少哭戲。（圖／記者吳翊緁攝）

▲《農曆三月二十三》和「焦糖楓」合作，主要演員吳政勳（左起）、陳明真、楊子儀出席宣傳活動。（圖／記者吳翊緁攝）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境與白沙屯媽祖徒步進香每年都會引起大批信眾與民眾的關注，即將於5月8日上映的新片《農曆三月二十三》，片名正是媽祖聖誕日，由陳明真扮演收養弱勢孩子的劇團團長，也被形容成「潛伏在人間的媽祖」，今（22）日她和楊子儀、吳政勳一起現身西門町宣傳，坦言在媽祖廟前拍攝的場面最令她動容，只要站在媽祖面前，淚水就會止不住，彷彿活在片子裡的情境，根本不像是在演戲。《農曆三月二十三》描述一段三世因緣糾葛，藉由媽祖信仰的熏陶和轉化，呈現恩怨如何化解的過程，讓觀眾感受到媽祖的慈悲。陳明真形容：「這部戲真的要很專心看，因為每一世的因果都緊密相扣。如果能在這一世放下怨恨，就是一種真正的解脫。」她不但在媽祖神像前淚流不止，更因這部片重回求子寶地—北港朝天宮，她曾在此求得金鏟子、後來順利迎接兩個寶寶，她因此充滿感激。電影中大量的媽祖鏡頭，都是擲筊後經得媽祖同意才能拍攝，別具意義。在片中楊子儀與吳政勳有三世糾葛，彼此有多場哭戲，還被封為「虐心CP」，楊子儀大讚吳政勳有如「男版劉雪華」，透露：「只要導演喊 3、2、1，他的眼眶瞬間就濕了，眼淚精準掉下，那種悲愴感會直接渲染給對手演員。」楊子儀扮演的殺手背負過去的仇恨，將人性掙扎與痛苦詮釋得淋漓盡致，導演王重正也激賞他的眼神充滿張力，銳利又無奈，將角色的複雜情緒呈現得入木三分。在片中有如媽祖人間化身的陳明真感性分享，媽祖的形象總是關懷眾生、陪伴大家，她在拍攝期間每天都活在媽祖的庇護中，感到十分幸福。王重正用《農曆三月二十三》中曲折的情節來展現媽祖文化，期待觀眾進戲院親自感受，並不透露太多關鍵內容，劇組總共前往全台12間宮廟取景拍攝，獲得各地神明加持、庇佑。本身有在宮廟長期服務的楊子儀，則認為片中的許多媽祖鏡頭會讓觀眾感覺被教化，這是非常難得的體驗。而這次片子也和「焦糖楓」跨界合作，除了全省門市將放送電影花絮，也會在4月22日至5月31日推出滿額祈福活動，消費者只要消費滿300元即可參加抽籤，獎項包含免費串燒與電影兌換券；消費滿688元還能加碼抽限量300份的【壓轎金】，並隨餐附贈由焦糖楓印製的演員劇照聯名小卡供粉絲蒐集，讓顧客真正體會到「吃焦糖楓串燒有吃有保庇」。