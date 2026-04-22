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破解盲盒隨機性！小學生自帶磅秤挖出答案

▲盲盒都會一次推出多款不同造型的公仔，重量上也會有些許不同，因此搖晃盒子、秤重等爭議事件很常出現。（示意圖／研達官網yendar.com）

破壞遊戲體驗？店家祭出反制手段禁止秤重

泡泡瑪特（Pop Mart）打造出的盲盒文化在全球掀起熱潮，充滿隨機性的機制加上稀有的隱藏款，成功激發消費者的好奇心，也讓人更容易花大筆錢購買數盒，只為得到心儀的款式。不過，近期在社群 Threads 上，一段的舉動引發了兩派論戰，背後的關鍵爭議點也隨之曝光！近日 Threads 上有一段抽盲盒的影片引發廣泛討論，影片中，一名小學生使用自帶的磅秤精準測量玩具盲盒的重量，再透過網路上其他玩家分享的重量數據進行比對，找出每款公仔重量上極小的差異，用推測盒內款式，成功提高抽中目標公仔的機率。這段影片曝光後，迅速吸引超過 10 萬人關注。有一票網友力挺這位弟弟的行為，紛紛留言表示：「弟弟很聰明啊！」「比一堆用搖的、偷撕開外包裝的好多了」、「至少沒有破壞外盒」、「小學生的零用錢有限，只許成功不許失敗。」不過，也有另一派人認為，盲盒的基本概念與樂趣就是「隨機性」。如果想要特定的款式，可以透過玩家間交換，或是直接上網購買已經確認款式的拆賣品；若每個人都用磅秤來挑走熱門款或隱藏款，對後續購買盲盒的顧客來說非常不公平。《NOWnews 今日新聞》記者近期也曾實際走訪台灣數間動漫盒玩店的觀察，其實目前大多數店家為了維護自身之權益，都已經在貨架上明確貼出「禁止秤重、搖晃盒子」的告示，以避免類似破壞盲盒體驗的行為發生。