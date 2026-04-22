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國民黨主席鄭麗文日前與中國領導人習近平會面，並稱這一定是大利多，自己的路線受到黨內高度支持。《震傳媒》今（22）日公布最新民調，33.2%受訪者認同鄭麗文說法、另有44.5%認為不是。資深媒體人陳東豪、尚毅夫主持網路節目《新聞！給問嗎？》時，尚毅夫直言，新北認為是利多的有33.9%、不是的有53.9%，「李四川有沒有被鄭麗文『帶衰』？當然有嘛！」針對鄭麗文、習近平此次會面，對國民黨2026年選舉是不是大利多，《震傳媒》今日公布最新民調，有33.2%受訪者認同、44.5%認為不是，另外在政黨傾向交叉分析，70.4%民進黨受訪者認為不是，藍白支持者認為大利多者比例較高（國民黨69.7%、民眾黨58.3%）。主持人陳東豪表示，這一次國民黨表態的狀況比較好。尚毅夫指出，看到國民黨新北市長參選人李四川的民調，從幾個月前一枝獨秀，到現在與民進黨參選人蘇巧慧五五波、不分上下，鄭習會是否為大利多，在新北認為是利多的有33.9%，但認為不是的有53.9%。尚毅夫續指，鄭麗文說越往南部走越利多，但在雲嘉屏澎地區，有24.9%認為利多、50.8%認為不是，最慘的是基宜花東金馬地區，其實是國民黨的優勢區，認為利多的有36.0%、不是的53.1%，「所以，李四川有沒有被鄭麗文『帶衰』？當然有嘛！」本次民調是由《震傳媒》出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年4月19日至4月20日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問，成功完訪1,071人，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。