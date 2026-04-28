甜點控衝了！宜可頌推出全新EATDONUT專賣店，今4月28日開幕試營運，買可頌「免費送甜甜圈」乙顆，天天限量100顆。主打六倍濃縮牛奶湯種、當日現炸雙餡料生甜甜圈，口感介於麵包與蛋糕之間，首波6款推薦生乳卡士達、海鹽焦糖、金沙生乳芋泥、蜂蜜可可、開心果覆盆莓、及原味，48元起親民價格，還有限量杜拜巧克力菜單搶先看。日本爆紅emina「草莓夾心起司球」全家便利商店4月29日開賣。

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宜可頌EATDONUT生甜甜圈專賣店！48元起開吃

生甜甜圈熱潮未歇，台灣「宜可頌」正式推出全新品牌「EATDONUT」生甜甜圈專賣店。導入獨家「六倍奶」工法，將牛奶濃縮至約六分之一，乳香搭配台農57號與66號兩種地瓜調整麵團結構，標榜口感介於麵包與蛋糕之間，並主打每一顆都是雙餡料當日現炸，多層次開吃。

▲宜可頌EATDONUT生甜甜圈主打現炸雙餡料。（圖／記者蕭涵云攝）
▲宜可頌EATDONUT生甜甜圈主打現炸雙餡料。（圖／記者蕭涵云攝）
加入鮮奶油調和的「生乳卡士達」52元，是滑順又耐吃的經典款；微鹹風味的「海鹽焦糖」58元；以漢餅配鹹蛋黃的「金沙生乳芋泥」62元；成熟果香的「蜂蜜可可」68元；酸香平衡的「開心果覆盆莓」86元；及「原味」48元。

「EATDONUT」開幕還將限量推出超人氣的「杜拜巧克力」115元，Q軟生甜甜圈包覆濃郁開心果醬搭配脆口卡達耶夫絲，圈粉饕客（數量有限，每人限購一顆）。結合露營車店型的「EATDONUT」，在松江南京商圈巷弄間，營造城市露營的輕鬆氛圍。

▲宜可頌EATDONUT開幕限量「杜拜巧克力」生甜甜圈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲宜可頌EATDONUT開幕限量「杜拜巧克力」生甜甜圈。（圖／記者蕭涵云攝）
生甜甜圈天天送100顆！宜可頌EATDONUT開幕優惠

宜可頌EATDONUT，將於今4月28日至5月2日，連續5天展開試營運，期間只要購買可頌就「免費送指定口味生甜甜圈」乙顆（每日限量100顆）。EATDONUT預計5月4日正式開幕。

▲宜可頌EATDONUT生甜甜圈專賣店試營運，買可頌免費送生甜甜圈。（圖／宜可頌提供）
▲宜可頌EATDONUT生甜甜圈專賣店試營運，買可頌免費送生甜甜圈。（圖／宜可頌提供）
▲宜可頌EATDONUT進駐松江南京商圈，露營車店裝很搶眼。（圖／記者蕭涵云攝）
▲宜可頌EATDONUT進駐松江南京商圈，露營車店裝很搶眼。（圖／記者蕭涵云攝）
日本爆紅emina「草莓夾心起司球」！全家便利商店開賣

日本75年歷史的起司品牌emina，推出100%奶油打造的「草莓夾心起司球」，搭配福岡縣產甘王草莓果汁內餡，濃郁奶香中迸發清爽果香，日本開賣3週爆紅熱銷突破10萬包，台灣現在也吃得到！

全家便利商店4月29日起開賣，「草莓夾心起司球」129元，一口大小的個別包裝設計，美味隨身攜帶。

▲日本emina「草莓夾心起司球」，全家便利商店4月29日起開賣。（圖／emina提供）
▲日本emina「草莓夾心起司球」，全家便利商店4月29日起開賣。（圖／emina提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...